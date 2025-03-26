مياه القليوبية تعلن حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادًا لعيد الفطر

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء إجازات القيادات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك. تشمل خطة الاستعداد تشكيل غرف طوارئ في جميع مدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، مع تنظيم ورديات مناوبة على مدار 24 ساعة لضمان التعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات أو المحطات.

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على المسؤولين ضرورة الاستعداد الجاد ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا، خاصة تلك المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع أو جودة المياه. كما شدد على عدم إغلاق الهواتف المحمولة لضمان سرعة التواصل والاستجابة.

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة لرفع عينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكاوى. يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، ورقم 01200288880 من التليفون المحمول.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الشركة على ضمان استقرار خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة العيد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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