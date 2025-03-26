الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

رئيس الجامعة: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة دمنهور الأهلية

جامعة دمنهور، فيتو
جامعة دمنهور، فيتو

أعلن الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"، ويكون مقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بـمحافظة البحيرة.

 

 وتضم الجامعة كليات: "الصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، واللغات والعلوم الإنسانية، والفنون التطبيقية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، على أن تبدأ الدراسة بها العام المقبل.


 

ترابيس: الجامعة الأهلية بدمنهور خطوة حان وقتها لتخدم أكثر من 7 ملايين نسمة بمحافظة البحيرة

من جانبه، أعرب "ترابيس" عن سعادته بالموافقة على إنشاء الجامعة الأهلية بدمنهور، كخطوة حان وقتها لتخدم أكثر من 7 ملايين نسمة بمحافظة البحيرة، كما ستساهم في تقليل الاغتراب لأبناء المحافظة، فضلا عن إتاحة التعليم العالي واستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي بالمحافظة، إلى جانب توفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

 

هذا وقد ثمن "ترابيس" الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، لإنشاء الجامعات الأهلية؛ لإيمانه بالأدوار الحيوية التي تقوم بها الجامعات الأهلية، وحرصه المستمر على دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

 

ووجه ترابيس جزيل الشكر لمجلس الوزراء للموافقة على إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"، لتقوم بتركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة لتعليم يواكب متطلبات المرحلة، من خلال باقة متميزة من البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات لسوق العمل.
 

جدير بالذكر أن الجامعات الأهلية تساهم في تعزيز منظومة التعليم العالي وتحقيق رؤية مصر 2030، لما لها من دور حيوي في دعم البحث العلمي وزيادة التمويل المخصص للمشروعات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات الأهلية والقطاع الخاص، ما ينعكس إيجابيًا على فرص التدريب والتوظيف للخريجين.

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