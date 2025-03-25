فريق طلاب هندسة دمنهور يستعد للمشاركة في رالي السيارات الكهربائية

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، طلاب كلية الهندسة بأقسام "الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية"، استعدادًا للمشاركة في مسابقة " رالي السيارات الكهربائية Ever Egypt 2025"، بحضور كل من الدكتور محمد خيرت ـ قائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد سالم - مدير وحدة الابتكارات العلمية، الدكتورة إيمان عوض، نائب مدير الوحدة والمسئول عن ملف تصميم وتنفيذ السيارة الكهربية.





ويأتي ذلك فى إطار حرص جامعة دمنهور على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالابتكارات التكنولوجية في الجامعات المصرية، وتشجيع المبتكرين والموهوبين، وتعزيز روح المبادرة والابتكار بينهم.





ترابيس: حريصون دائما على دعم الابتكار والبحث العلمي

وأعرب "ترابيس" عن بالغ سعادته بجهود وابداعات الطلاب، مقدمًا الشكر لهم ولمشرفيهم وإدارة الكلية لجهودهم الحثيثة ومثابرتهم للمشاركة في للمشاركة في رالي السيارات الكهربائية 2025، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لمثل هذه المشروعات المميزة، وحرص جامعة دمنهور على دعم الابتكار والبحث العلمي لتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع، لتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة.



ثمن رئيس جامعة دمنهور الاهتمام الذي توليه الدولة بصناعة السيارات محليًا خاصة الكهربائية منها، في ضوء التحول الذي يشهده العالم نحو الاقتصاد الأخضر لتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية وتحفيز الطلب عليها، لافتا إلى أهمية دعم هذه المبادرات والاستفادة من قدرات الشباب في تطوير التقنيات والابتكارات.





عميد هندسة دمنهور يشيد بجهود الجامعة في دعم الأنشطة العلمية والبحثية المختلفة

من جانبه أشاد الدكتور محمد خيرت، بجهود جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس لدعم الأنشطة العلمية والبحثية المختلفة؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي، وخلق المناخ المناسب للمنافسة التي تواكب الطفرة الهائلة بمختلف المجالات العلمية الحديثة، مما يساهم في تعزيز قدرات الطلاب الإبداعية والبحثية.



خلال اللقاء قدم الدكتور أحمد سالم عرض تقديمي تفصيلي عن مقترحات أفكار المبتكرات المخطط تنفيذها بالكلية، والتي تناولت عدة محاور منها "أصحاب الهمم، التنمية المستدامة، الذكاء الاصطناعي وهندسه الروبوتات، الري الذكي، وغيرها من التطبيقات المختلفة".



بينما قدم كل من الدكتورة إيمان عوض، والطالب حسام عاطف، والطالب محمد خلف الله، عرض تقديمي عن تصميم وتنفيذ السيارة الكهربية، التي تم دراستها وتصميمها للإعداد والتجهيز لمسابقة Ever Egypt، من قبل فريق العمل الذي ضم 35 طالب في المحاور المختلفة" "كهربي، ميكانيكي، تحكم آلي"، بالكلية وذلك منذ مارس ٢٠٢٤م.

جدير بالذكر أن رالي السيارات الكهربائية مصر (EVER)، أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، إذ تجمع بين توفير الدعم الفني والمادي للفرق المشاركة بالمسابقة، وتستهدف طلاب كليات هندسة بالجامعات المصرية المختلفة.

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