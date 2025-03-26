بحضور 6 آلاف صائم، محافظ دمياط يتفقد أكبر مائدة إفطار جماعي

تفقد اليوم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، برفقة المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مؤسسة أنهار الخير بمدينة دمياط الجديدة.

وشهدت الفعالية أكبر مائدة إفطار جماعي في المحافظة، حيث تم إفطار أكثر من 6 آلاف صائم، بينهم الأيتام، حفظة القرآن الكريم، وأهالي مدينة دمياط الجديدة.

أكبر مائدة إفطار جماعي بحضور 6 آلاف صائم في دمياط الجديدة

حضور رسمي في الحفل



حضر الحفل أيضًا جمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمود المسلمى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أنهار الخير، وداليا غنيم، المدير التنفيذي للمؤسسة.

رسالة المحافظ والتأكيد على التكاتف المجتمعي



خلال زيارته، حرص "المحافظ" على التواصل مع الحضور وتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. كما عبر عن سعادته بما شاهده من روح التعاون والمشاركة، حيث تواجد الآلاف من الصائمين على مائدة واحدة في أجواء رمضانية مليئة بالمحبة والألفة، التي تعكس أسمى معاني التكاتف والعطاء بين أبناء مصر.

محافظ دمياط يتفقد أكبر مائدة إفطار جماعي بحضور 6 آلاف صائم في دمياط الجديدة

أهمية المبادرات الاجتماعية



أكد "محافظ دمياط" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المبادرات الاجتماعية، نظرًا لأثرها الإيجابي في تنمية القيم الإنسانية. كما أشاد بجهود مؤسسة أنهار الخير التي تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي لدعم المجتمع وتعزيز قيم التكافل بين المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.