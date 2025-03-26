الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

محافظ دمياط يشدد على تنظيم المرور بطريق كورنيش النيل

محافظ دمياط يشدد
محافظ دمياط يشدد على ضرورة تنظيم الحركة المرورية، ڤيتو

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة تفقدية مسائية بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط. 

وشدد على ضرورة تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، خاصة بالطريق الموازي لمنطقة المولات، لمنع حالات التكدس وتحقيق انسيابية مرورية، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر المبارك وزيادة الإقبال على المنطقة. 

 

تنظيم انتظار السيارات وتسهيل حركة النقل

وأكد المحافظ أهمية وضع نظام محكم لتنظيم انتظار السيارات، مع تخصيص مسارات واضحة لمرور سيارات السرفيس لنقل الركاب، مما يسهم في تقليل العشوائية المرورية وتحسين تجربة المواطنين والزوار. كما وجه إدارة المرور بوضع خطة عاجلة لتنفيذ هذه الإجراءات، لضمان تحقيق سيولة مرورية تواكب طبيعة المنطقة الحيوية. 

تحسين البنية التحتية وإزالة المخالفات

وفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر الحضاري للكورنيش، أصدر المحافظ توجيهاته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعة إزالة المخالفات والعشوائيات الموجودة بالمنطقة. كما وجه بالتنسيق مع مديرية الطرق للعمل على ترميم القطوعات والتلفيات الموجودة بالطريق، ورفع كفاءته بما يسهم في تسهيل حركة السير وتحسين البنية التحتية للمنطقة. 

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية ستستمر لمتابعة تنفيذ القرارات والتأكد من تحقيق الانضباط المروري، مشددًا على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ التوجيهات، لضمان توفير بيئة مرورية منظمة وآمنة للمواطنين، تليق بالمظهر الحضاري لمدينة دمياط.

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