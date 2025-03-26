محافظ دمياط يكرم المشاركين في مهرجان دمياط ويعلن الاستعداد لإطلاق النسخة الثانية

كرّم الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، المشاركين والرعاة والمنظمين في النسخة الأولى من مهرجان دمياط، الذي أقيم خلال التسعة أيام الأولى من نوفمبر 2024، برعاية وزارات التنمية المحلية، السياحة والآثار، الثقافة، الشباب والرياضة، والبترول، بالإضافة إلى دعم شركة موبكو وعدد من مؤسسات القطاع الخاص. كما شمل التكريم الأستاذ عمرو عرنسة، مدير المهرجان، والأستاذة مهيرة محمد، مديرة شركة V Digital المنظمة للحدث، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنجاح المهرجان والترويج للمحافظة تحت شعار "دمياط حاجة تانية".

محافظ دمياط يكرم المشاركين والرعاة والمنظمين في النسخة الأولى من مهرجان دمياط

التأكيد على أهمية تكاتف الجهود لإنجاح المهرجان

وخلال حفل التكريم، الذي شهد حضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي للمحافظة، أكد محافظ دمياط أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون تكاتف جهود المحافظة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن الدولة لم تتحمل أي تكاليف مالية في النسخة الأولى، ولكن قناعة الجهات الداعمة بأهمية المهرجان لخدمة دمياط كانت الدافع الحقيقي وراء نجاحه.

إعلان إطلاق النسخة الثانية من المهرجان

وأعلن محافظ دمياط أن المهرجان سيصبح حدثًا سنويًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تستعد لإطلاق النسخة الثانية، والتي سيتم الإعلان عن موعدها قريبًا. وأوضح أن النسخة القادمة تهدف إلى إبراز التراث الغني لدمياط وتسليط الضوء على مقوماتها الثقافية، التاريخية، السياحية، الصناعية، التجارية، التسويقية، والمجتمعية، بالإضافة إلى الترويج لمعالمها الأثرية وصناعاتها المتنوعة.

وفي ختام كلمته، دعا المحافظ الجميع للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم لدعم النسخة القادمة من المهرجان، بما يعزز أهدافه ويسهم في ترسيخ مكانة دمياط على الخريطة السياحية والتجارية محليًا ودوليًا.

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