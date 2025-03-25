الثلاثاء 25 مارس 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع أعمال لجنة حصر الأراضي غير المستغلة وطرحها للاستثمار

الدكتور أيمن الشهابي،
الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة بالمحافظة، بحضور نائب المحافظ المهندسة شيماء الصديق، والسكرتير العام المساعد اللواء عبدالله عاشور، ومسؤولي الرقابة الإدارية، ووفد من أساتذة جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، إلى جانب الجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

 

مناقشة الفرص الاستثمارية ودراسة احتياجات السوق


شهد الاجتماع استعراض عدد من الأراضي والمنشآت المتاحة للاستثمار، حيث تم مناقشة سبل استغلالها بما يحقق أعلى عائد اقتصادي. وأوصت اللجنة بإعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وضمان توافق المشروعات مع متطلبات السوق، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع موسع لمناقشة الدراسات والمقترحات الاستثمارية
اجتماع موسع لمناقشة الدراسات والمقترحات الاستثمارية

 

 

دور المشروعات الطلابية في التطوير العمراني

 


أكد المحافظ على أهمية الاستفادة من الأفكار الإبداعية لمشروعات التخرج بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة دمياط، مشيرًا إلى أنها توفر حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها في تطوير المناطق العمرانية وإعادة تأهيل المنشآت غير المستغلة. كما أوضح أن المحافظة ستتعاون مع الجامعة لدراسة إمكانية تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق النفع للمجتمع المحلي.

تعزيز التنسيق وتسريع الإجراءات

 


شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية من خلال استغلال الأراضي غير المستغلة في مشروعات تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.

من جانبها، أكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والإدارات التنفيذية بالمحافظة، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز. كما شددت على ضرورة وضع خطة زمنية محددة لاستكمال عمليات الحصر وإعداد قاعدة بيانات متكاملة لطرح الفرص الاستثمارية وفق آليات واضحة.

 

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