مسلسل إش إش الحلقة 27، مي عمر تضلل العدالة حتى لا تخسر ماجد المصري

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 27 من مسلسل إش إش حول إش إش التي حذرت زوجها رجب من كل من؛ عبد العاطي وإسماعيل، وطالبته بأخذ الحذر منهما.

وبناءً على ذلك، قرر رجب مواجهة إسماعيل مباشرة، فأخبره أنه تلقى تحذيرات ضده، مما جعل إسماعيل يشعر بالتوتر، وتحت ضغط رجب، اعترف إسماعيل بأنه تعامل مع الضابط معتصم، لكنه لم يزوده بمعلومات حقيقية، بل كان يضلله بمعلومات غير مفيدة، لا تتعلق بتجارة المخدرات التي يعمل بها رجب.

ورغم هذا الاعتراف، قرر رجب التضحية بإسماعيل والتخلص منه، وذلك بمساعدة مختار، الذي اصطحب إسماعيل إلى أحد الأشخاص ذوي النفوذ في هذا المجال للتخلص منه.

أما عبد العاطي، استغل ثقة رجب فيه، ونجح في جعله يوقع على وثيقة تنازل عن جميع ممتلكاته دون أن يدري، وفي سياق الأحداث، ونظرًا لحب رجب لإش إش، فقد أحضر لها معلمة لغة إنجليزية خاصة لتعليمها اللغة في المنزل، وكان يشعر بالسعادة عندما رأى تقدمها في التعلم.

وفي تطور آخر، كانت إخلاص في قبضة الشرطة، وتحديدًا من قبل الضابط معتصم، الذي طلب منها أن تُحضر شروق أو تجعلها تتواصل معه خلال ساعة، لكن إش إش تجاهلت الأمر، بينما حاولت إخلاص إقناعها بالذهاب إلى الضابط معتصم، فوافقت إش إش، واتصلت به ودعته إلى منزل والدتها.

وعندما جاء الضابط معتصم إلى منزل والدتها، أخبرته إش إش بأن رجب غير موعد التسليم، وكذلك بعض الترتيبات الأخرى، بدا الضابط وكأنه اقتنع بكلامها، لكنه بعد خروجه من المنزل كشف لزملائه أن إش إش واقعة في غرام رجب، وتحاول تضليل العدالة لحمايته من القبض عليه.

وعلى هامش الحلقة، اعتدى مختار على لبنى بالضرب، فهربت منه غاضبة، ووصفها بـ”ابنة الراقصة”، مما جعلها تخرج باكية وهائمة على وجهها، ثم لجأت إلى والدته شادية لتحتمي بها.

أما عبد العاطي، فقد ذهب إلى إش إش، محاولًا إقناعها بأن تخبر الضابط معتصم بأنه كان يساعدها في مهمتها ضد رجب، لكن إش إش أخبرته أنها خرجت من هذه اللعبة تمامًا، وباغتته بصفعة على وجهه.

مسلسل إش إش الحلقة 26

دارت أحداث الحلقة 26 من مسلسل إش إش حول إش إش التي تذهب للقاء لبنى وتتوعدها بالانتقام، وبالرغم من أن لبنى تتحدث معها عن بداية جديدة تجمع بينهما إلا أن إش إش تخبرها بأنها لن تسامحها إلا بعد أن تجهضها كما أجهضتها، وبناء عليه توافق لبنى على الانتقال من منزل والدة مختار.

وتتواصل لبنى مع والدها ويخبرها أنها ابنته هو أكثر من كونها ابنة إخلاص أو حميدة ونصحها بالابتعاد عنهم، وخلال الحلقة تعود إش إش إلى بيت رجب وسط صدمة شادية التي حاولت التحدث مع رجب دون جدوى.

وتلتقي لبنى بإخلاص مرة أخرى، وبينما تستقبلها إخلاص بحرارة وحب، تقابلها لبنى ببرود واضح، وتخبرها بأنها لن تلتقي بها مجددًا، لكنها ستظل ترسل لها رسائل في المناسبات، وإذا احتاجت إخلاص إلى أي مساعدة، فإنها ستكون مستعدة لدعمها.

هذا الأمر يثير غضب صفاء وتأثرها الشديد، مما يدفعها هي وتيسير إلى طرد لبنى من المكان، في الوقت نفسه، وبينما كانت إش إش تجلس في منزلها، قامت بإخراج الشريحة والهاتف الثاني الذي كانت تستخدمه للتواصل مع معتصم، ثم كسرت الشريحة.

أما معتصم فقد حاول الاتصال بإش إش، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، في تلك الأثناء، حمل بعض الأشخاص إخلاص في “ميكروباص” أثناء سيرها في الشارع،

ويذهب عبد العاطي إلى إش إش ويحاول مساومتها إما أن تحميه إذا قبض على رجب أو حينما يغرق يغرقها معه، وفي جلسة ودية تقرر إش إش الكشف عن سر لرجب.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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