فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. عبد الله بن رواحة، الشاعر البطل

قال الله تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا". [الفتح: 29].

وقال أيضا: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". [الحشر: 9].

وقال: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ". [التوبة: 100].

فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أوَّل وأفضلُ مَن دَخَل فيه من هذه الأمة، ولهم منه أوفرُ حظٍّ، وأكملُ نصيب.

وقال الله سبحانه وتعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت".. وقال أبو بكر، رضي الله عنه: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته".

في هذه الحلقات نستعرض فضائل ومناقب الصحابة وآل البيت، رضي الله عنهم.

عبد الله بن رواحة، الشاعر البطل

كان الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة أحد شعراء الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد النقباء الإثني عشر من الأنصار ليلة العقبة، شهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية، وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مؤتة.

آخى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بينه وبين المقداد بن عمرو.. كان من كُتَّاب الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن سعد: كان يكتب للنبي، صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء ببشارة نصر بدر إلى المدينة المنورة.

وكان شجاعا، ففي بدر خرج مسرعًا للمبارزة، بعد أن دعا إليها عتبة بن ربيعة.

وأرسله سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، في ثلاثين راكبًا إلى أسير بن رفرام اليهودي بخيبر فقتله، وبعث بعد فتح خيبر فخرص عليهم (اشترط سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، على يهود خيبر أن يعملوا الأرض على نصف الثمرة، مع تحديد طريقة الخرص لتحديد الزكاة).

استخلفه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على المدينة، وسار في ألف وخمسمائة، فيهم عشرة أفراس، وحمل لواءه عليٌّ بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه.

وشهد ابن رواحة الخندق، وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينقل التراب يومئذ مع القوم، حتى وارى التراب بياض إبطيه، ويرتجز برجز عبدالله بن رواحة:

"والله لولا أنت ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا... وثبت الأقدام إن لاقينا".

كان، رضي الله عنه، سريع البديهة حاضر القلب؛ قال عنه الرسول، صلى الله عليه وسلم: "ليأتينكم وقد لُقِّن حجته".

فضائله

ومن فضائله ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "نعم الرجل عبد الله بن رواحة".

وفي الزهد لعبد الله بن المبارك بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: تزوَّج رجلٌ امرأة عبد الله بن رواحة فسألها عن صنيعه، فقالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل بيته صلى ركعتين، لا يدع ذلك، قالوا: وكان عبد الله أول خارج إلى الغزو، وآخر قافل.

وذكر ابن سعد بسنده عن هشام عن أبيه، قال: لما نزلت: "وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ". (الشعراء: 224).. قال عبد الله بن رواحة: قد علم الله أني منهم، فأنزل الله: "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ". (الشعراء: 227).

وعن مدرك بن عمارة قال: قال عبد الله بن رواحة: مررت في مسجد الرسول، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، جالس، وعنده أناس من الصحابة في ناحية منه فلما رأوني قالوا: يا عبد الله بن رواحة، فجئت، فقال: اجلس هاهنا، فجلست بين يديه، فقال: كيف تقول الشعر؟ قلت: أنظر في ذلك ثم أقول، قال: "فعليك بالمشركين". ولم أكن هيأت شيئًا، فنظرت ثم أنشدته:

"أنت الرسولُ فمن يُحرم نوافله.. والوجه منه فقد أزرى به القدر

فثبت الله ما آتاك من حُسنٍ.. في المرسلين ونصرًا كالذي نُصروا

إني تفرستُ فيك الخير أعرفه.. فراسةً خالفت فيك الذي نظروا".

قال: فأقبل، صلى الله عليه وسلم، بوجهه متبسمًا، وقال: "وإياك فثبتك الله".

وعن أنس قال: دخل النبي، صلى الله عليه وسلم، مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة بين يديه، وهو يقول:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم، دخل مكة عام القضية على ناقته وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها، وهو يقول:

"خلوا بني الكفار عن سبيله.. خلوا فكل الخير في رسوله

يا رب إني مؤمن بقيله

أعرف حق الله في قبوله.. نحن قتلناكم على تأويله

كما قتلناكم على تنزيله .. ضربا يزيل الهام عن مقيله

ويذهل الخليل عن خليله".

فقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي حرم الله، تعالى، تقول الشعر؟! فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل".

وفي رواية: "يا عمر إني أسمع، فاسكت يا عمر"، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "يا ابن رواحة قل: «لا إله إلا الله وحده، نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده". فقالها ابن رواحة فقالها الناس كما قالها.

وعن عائشة، رضي الله عنها، كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة، وربما قال: "ويأتيك بالأخبار من لم تزودِ".

مقام عبد الله بن رواحة، فيتو

استشهاده

وقبيل انطلاق الجيش إلى مؤتة، ودع الناس الأمراء والجنود، ولما دعوا ابن رواحة بكى، فقالوا: ما يبكيك؟! فقال: أما والله ما بي حبُّ الدنيا، ولا صبابة إليها، ولكني سمعتُ رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم، يقرأ: "وإنْ منكم إلّا واردُها كان على ربِّك حتمًا مقضيًّا"، فلستُ أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟!

فدعا لهم المسلمون: صحبكم الله، وردَّكم إلينا صالحين، ودفع عنكم، فقال ابن رواحة:

"لكنني أسأل الله مغفرة.. وضربة ذات فرعٍ تقذف الزبدا

أو طعنة بيدي حران مجهزة.. بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا

حتى يقولوا إذا مروا على جدثي.. يا أرشد الله من غاز وقد رشدا".

ثم أتى ابن رواحة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فودعه، ثم قال: يا رسول الله مُرني بشيء أحفظه عنك، فقال، صلى الله عليه وسلم: "إنك قادم غدًا بلدًا السجود فيه قليل فأكثر السجود".

في مؤتة

ووصل الجيش مؤتة، بعد أن أقاموا يومين بمعانٍ، وهرقل يومئذ بمآبٍ، فرأوا كثرة الأعداء وكانوا مائة ألف من الروم، ومعهم من العرب مائة ألف، فأراد المسلمون أن يكتبوا إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، فشجعهم عبدالله بن رواحة وقال: "والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد، ولا بكثرة سلاح، ولا بكثرة خيول، إلا بهذا الدين، الذي أكرمنا الله به، انطلقوا، والله قد رأيتنا يوم بدر، ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد إلا فرس واحد، فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور عليهم، فذلك ما وعدنا الله ووعد نبينا، وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فنلحق بإخوان نرافقهم في الجنان"، فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة، فقال عبدالله:

"جلبنا الخيل من أجأٍ وفرع.. تغر من الحشيش لها العكوم

حذوناها من الصوان سبتًا.. أزل كأن صفحته أديم

أقامت ليلتين على معان.. فأعقب بعد فترتها جموم

فرحنا والجياد مسوّمات.. تنفّس من مناخرها السموم

فلا وأبي مآب لنأتينها.. وإن كانت بها عرب وروم

فعبأنا أعنتها فجاءت.. عوابس والغبار لها بريم

بذي لجب كأن البيض فيه.. إذا برزت قوانصها النجوم

فراضية المعيشة طلقتها.. أسنتها فتنكح أو تئيم".

استشهاد القادة الثلاثة

ثم اشتعلت الحرب، واستعرَّ القتال والطعن والضرب، حتى سقط زيد بن حارثة شهيدًا، وتبعه جعفر بن أبي طالب، فدعا الناس عبدالله بن رواحة، وهو في جانب المعسكر، فتقدم فقاتل حينًا ثم نزل، فأتاه ابن عم له بعرق من لحم قال له: شد بهذا ظهرك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده، فانتهش منه نهشة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس (أي: سمع صوت القتال في ناحية الناس)، فقال لنفسه: وأنت في الدنيا؟! ثم أخذ سيفه وأسرع، وقال مخاطبًا نفسه:

"يا نفس إلا تقتلي تموتي.. هذا حِمام الموت قد صُليتِ

وما تمنيتُ فقد أعطيتُ.. إن تفعلي فعلهما هديتِ".

وتلقى ابن رواحة طعنة، فاستقبل الدم بيده فدلك به وجهه، ثم سقط بين الصفين، فصاح: يا معشر المسلمين، ذبوا عن لحم أخيكم. فجعل المسلمون يحملون حتى يحوزوه (يحاولون حمايته)، فلم يزالوا كذلك حتى مات مكانه شهيدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.