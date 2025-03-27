المجددون.. الخوارزمي، إمام الفقه والتصوف

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.



الخوارزمي .. إمام الفقه والتصوف (492هـ - 568هـ)

الكثيرون يعرفون “الخوارزمي، محمد بن موسى، عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا، ومخترع الجبر، ومكتشف الرقم (صفر)”.. لكن لا أحد، تقريبا، يعرف الخوارزمي، محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان، عالم المذهب الحنفي، إمام الفقه والحديث والتصوف الإسلامي، الذي يصنفه ابن الأثير الجزري كأحد المجددين على رأس المائة الرابعة؛ بصفته أحد الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة.

قيمة خوارزم العلمية

قدمت "خوارزم" العشرات من أبرز العلماء في مختلف المجالات، ومن العلماء الذين ينحدرون من خوارزم، أو عاشوا فيها أو دُفِنوا فيها: البيروني.. فخر الدين الرازي.. شاه خوارزم سيبويه عالم النحو.. محمد بن موسى الخوارزمي، عالم الرياضيات والفلك.. محمد بن أحمد الخوارزمي، الموسوعي من القرن العاشر الذي كتب مفاتيح العلوم.. الزمخشري الفيلسوف.. المروزي الفلكي.. أبو الغازي بهادر، خان ومؤرخ.

نسبه ومولده ونشأته

هو محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي.

ولد بخوارزم (وهي واحة كبيرة تقع على دلتا نهر جيحون في غرب آسيا الوسطى، حاليا تنتمي إلى أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان)، في الخامس عشر من رمضان سنة 492 هـ.

سمع أباه وجده العباس بن أرسلان، وإسماعيل بن أحمد البيهقي بخوارزم، ومحمد بن عبد الله الحفصوي بمرو، وأحمد بن عبد الواحد الفارسي بسمرقند، ومحمد بن علي المطهري ببخارى، وابن الطلاية ببغداد.

وتفقه على يد الحسن بن مسعود البغوي.

سافر إلى بغداد وكان يلقي بها المواعظ والخطب في بلدة "النظامية"، وروى الأحاديث النبوية الشريفة، سمع منه يوسف بن مقلد وأحمد بن طاروق.

وتوفي سنة 568 هـ.

من مؤلفاته

كان إماما في الفقه والتصوف، فقيها محدثا، ألَّفَ كتاب "الكافي في الفقه"، وكتاب "تاريخ خوارزم".

قالوا عنه

قال الحافظ، المؤرخ، العلامة المحقق، التركمانيّ، الشيخ الذهبي: وقفت على الجزء الأول منه (يعني "كتاب تاريخ خوارزم" للخوارزمي).

قال عنه ابن السمعاني: كان فقيها عارفا بالمتفق والمختلف صوفيا، حسن الظاهر والباطن.

وقال أيضا: وطلب الحديث بنفسه، وعلق منه طرفا صالحا (حفظ كثيرا من الأحاديث الصحيحة).

وأضاف: وبيته بيتُ العلم والصلاح.. وأقام بخوارزم يفيد الناس وينشر العلم.



وقال تاج الدين أبي نصر السبكي: وقفتُ على المجلد الأول من تاريخه، وهو الذي وقف عليه شيخنا الذهبي وهو من قسمة ثمانية أجزاء ضخمة، وفيه دلالة على أن الرجل كان متبحرا في صناعة الحديث، يُطلق عليه الحافظ المطلق، ولا حرج، وقد أكثر فيه من الأسانيد والفوائد والكلام على الحديث، وابتدأ بعد ما ذكر أخبار خوارزم، وهي التي وسمها في كتابه "منصورة بالمحمدين".

وفاته

توفي في شهر رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة. وترك بخوارزم عددا من العلماء المحدثين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.