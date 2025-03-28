في رحاب الحبيب.. أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا

قال الله، تعالى، وهو أصدق القائلين: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا". (المائدة: 82).. عن صفية بنت حيي، رضي الله عنها، قالت: لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني، لم ألقهما في ولد لهما قط أهشُّ إليهما إلا أخذاني دونه، فلما قدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قباء، قرية بنى عمرو بن عوف، غدا إليه أبى وعمى أبو ياسر بن أخطب مغلسَين (خرجا في ظُلْمَةِ آخِرِ اللَّيْلِ)، فو الله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس..

فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فو الله ما نظر إلى واحد منهما، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت (أي أنهم عرفوا أنه النبي الخاتم، ولكنهم أصروا على عداوته)!

وعندما استقر رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في بيت أبي أيوب، جاء رجل من أحبار اليهود كان يرد إليه علم اليهودية (الحبر هو رئيس الكهنة، أو كبير العلماء)، واسمه عبدالله بن سلام.. فهو حبر من أحبارهم، إليه يرجع علم الكتاب، ولا يتصرفون إلا برأيه.

يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، (كما روى البخاري): جئت لأنظر إليه وأنا أعرف وصفه كما أعرف أبنائي، ونحن نعلم أنه بعث نبي تختم به النبوءات ورسالة السماء.

يقول عبد الله: جئت إلى رسول الله، ووقفت بالباب دون أن أعرّفه بنفسي، ونظرت إليه وهو يكلم أصحابه، فسمعته يقول: "أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".

قال: نظرتُ في وجهه، فقلت: وربِّ موسى وعيسى، ما هذا بوجه رجل كذاب، إنه هو هو.. وأخذت أتفرسه حسب ما أعرف من نعته وصفاته، فأيقنت أنه هو.. فدخلت وسلمت.

ثم قلتُ: يا محمد! أنا عبد الله بن سلام، وإني لأجد نعتك وصفاتك في كتبنا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، ولكن يا رسول الله، لا تعلن إسلامي على الملأ، وادع إليك كبار يهود، فإن اليهود أهل بهت وكذب وفجور..

(هو حبرهم، وهو أعلم الناس بهم، وهذه شهادته عليهم).. فادعهم يا رسول الله، واسألهم عني، واسمع ما يقولون بي.. ثم أعلمهم بإسلامي ثم اسمع ماذا يقولون.. فقبل النبي مشورته، وأمر أبا أيوب أن يُدخِل عبد الله بن سلام في حجرة داخل البيت.. وأرسل، صلى الله عليه وسلم، يدعو أحبار يهود أن يحضروا إليه، من قريظة وقينقاع والنضير.

فلما أقبلوا وجلسوا قال لهم، صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود (ولم يخاطبهم يومًا بـ "أل التعريف"، لأنهم لا يستحقونها فهم نكرة وأنكر خلق الله)، تعلمون أنني نبيٌّ من أنبياء الله تختم به شرائع الله؟ وإني رسول الله إلى الناس كافة، فاتقوا الله وآمنوا، ولا تأخذكم العزة بالإثم.

فقالوا: لا لست أنت المنتظر، نحن أعلم به منك. فقال لهم: أيكم عبد الله بن سلام؟ (هكذا هي حكمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكأنه لا يعرف عبد الله بن سلام). قالوا: ذاك ليس فينا (يعني ليس معنا الآن). قال: فما هو فيكم؟. (يعني ماهي منزلته عندكم؟).

قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، وأشرفنا وابن أشرفنا، وإليه ترجع علومنا.. قال لهم، صلى الله عليه وسلم: فإن أسلم عبد الله بن سلام، وصدَّق أنني النبي المبعوث، فماذا تقولون؟قالوا: حاشاه؛ أن يسلم ويؤمن بك، إنه ينتظر النبي المبعوث، قال لهم: فإن أسلم. قالوا: لن يسلم. قال: فإن آمن بي.

قالوا: حاشاه الله أن يؤمن بك وأنت لست النبي. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم (بملء فيه): يا ابن سلام. فخرج من الحجرة، وقال: لبيك يا رسول الله.

ثم نظر إلى يهود. ‏وقال: "يا معشر يهود! كنت أحدثكم زمنًا عن نبي لم يُبعث بعد، به يختم الله شرائعه، وقد عرّفتكم وصفه، وكلكم يعرفه، وإني أشهد أنه هو هذا محمد رسول الله".

فقالوا له: أنت أكذبنا وابن أكذبنا، وأنت أسقطنا وابن أسقطنا، وأنت لا علم لك ولا شرف، ولا نسب فينا، فلماذا نسمع قولك؟! فقال عبد الله بن سلام، رضي الله عنه، للنبيِّ، وهو ينظر إليه: أسمعت يا رسول الله؟!. أسمعت ماذا قالوا لك عني قبل قليل؟! واسمع ماذا يقولون الآن.

ختم الله على قلوبهم، وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم، فلم يسمعوا كلمة الحق.. وأسلم عبد الله بن سلام وحده في هذا اليوم، وكفرت أحبار يهود.

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