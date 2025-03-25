معجزات الرسول، حنين الجذع شوقًا إلى الحبيب

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

حنين الجذع شوقا إلى الحبيب

من أشهر المعجزات التي أجراها الله، سبحانه وتعالى، على يد حبيبه رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، حنين جذع النخلة؛ شوقا إليه.

يشرح كتاب "البداية والنهاية" لـ الحافظ ابن كثير، تفاصيل المعجزة، تحت عنوان "باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله وشغفا من فراقه"، قائلا: ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن، وفرسان هذا الميدان.. ومنهم أبي بن كعب.

حديث رواه أبي بن كعب:

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي: عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه قال: كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يصلى إلى جذع نخلة إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع.

فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس خطبتك؟

قال: "نعم".

فصنع له ثلاث درجات هن اللاتى على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذى وضعه فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بدا للنبي، صلى الله عليه وسلم، أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه، فمر إليه، فلما جاوز ذلك الجذع الذى كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق.

فنزل النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر، فلما هُدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب، رضى الله عنه.

حديث أنس بن مالك:

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يوم الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب فى المسجد يخطب الناس.

فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع له منبرا درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبى الله على المنبر خار (الجذع) كخوار الثور، ارتج لخواره حزنا على رسول الله، فنزل إليه رسول الله من المنبر فالتزمه (احتضنه) وهو يخور، فلما التزمه سكت.

ثم قال: "والذى نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا حتى يوم القيامة حزنا على رسول الله".

فأمر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فدُفِن.

وفي رواية سهل بن سعد: "وكَثُر بكاء الناس لما رأوا به من بكاء وحنين".

اختار دار البقاء على دار الفناء

وفي حديث بُريدة: لما بكى الجذع وضع الرسول يده الشريفة عليه وقال: "إن شئت أردَّك إلى الحائط (البستان) الذي كنت فيه، ينبت لك عروقك ويكمل خلقُك ويجدّد لك خوص وثمرةٌ. وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول، فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه، فسمعه من يليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلتُ. ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء".

ويؤكد المؤرخون أن معجزة حنين الجذع مشهورة ومنتشرة، والخبر بها من المتواتر الصريح، فقد رواها مئات من أئمة التابعين بخمسة عشر طريقًا، عن جماعة من الصحابة الكرام، رضي الله عنهم، وهكذا نقلوها إلى مَن خلفهم.



وممن رواها من كبار الصحابة: أنس بن مالك، خادم النبي، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسهل بن سعد، وأبو سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وبُريدة، وأم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليهم، وكلٌ من هؤلاء على رأس طريق من طرق رواة الحديث.

ويقال إن الحسن البصري كان يحدّث بهذا الحديث إلى طلابه، ويبكي، ويقول: "يا عباد الله! الخشبةُ تحنّ إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، شوقًا إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه".



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