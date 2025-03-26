اعتماد 50 مليون جنيه لصيانة منشآت جامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

جامعة بنها تهنئ السيسي بعيد الفطر

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي، الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات، كما قدم تهنئته إلى أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب جامعة بنها.

كما قدم " الجيزاوي " التهنئة أيضا للدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتجديد تعيينه عميدا لكلية الطب البشرى، متمنيا له دوام التوفيق في مهام منصبه.

جامعة بنها،افتتاح مبنى الجراحة بمستشفي بنها الجامعي

واستعرض رئيس جامعة بنها افتتاح مبنى الجراحة بالمستشفي الجامعي بعد تطويره بعد إجازة عيد الفطر حيث تضمنت أعمال التطوير زيادة عدد الأسرة والذي يشكل فارقا كبيرا للمترددين على المستشفي الجامعي، وذلك بهدف الاستمرار فى تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة في إطار رؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر.

وخلال الجلسة وجه " الجيزاوي " بتعزيز دور الصالون الثقافي للجامعة في دعوة المختصين لتناول محاور الهوية المصرية والتراث والقيم المجتمعية، وذلك فى إطار رؤية الجامعة لتعزيز الوعي الثقافي وتبادله بين أصحاب الفكر الثقافي الواعي، ونقله إلى جيل الشباب الواعد لإثراء أفكارهم وتعزيز لغة الحوار لديهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ضرورة أن تلعب الجامعة دورا في تحسين محتوى الدراما المصرية من خلال دعم الأنشطة الطلابية وكورال قطرات الندى وفرق مسرح الجامعة والفنون الشعبية ودعم المحتوى الفني الذي يعزز القيم الإيجابية بما يضمن نشر القيم المجتمعية الأصيلة بين الطلاب، والمساهمة في ترسيخ دور الفن والثقافة كدعامة رئيسية لنهضة المجتمع.

رئيس جامعة بنها: إصدار أكثر من 50 أمر شغل لصيانة منشآت الجامعة

واستعرض رئيس جامعة بنها إصدار أكثر من 50 أمر شغل لصيانة منشآت الجامعة بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه ضمن خطة الصيانة السنوية للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة وتعظيم موارد الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.