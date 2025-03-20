الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تبدأ تحويل سياراتها للعمل بالغاز الطبيعي

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن بدء الجامعة بتنفيذ خطة تحويل أسطول سياراتها لكي تعمل بالغاز الطبيعي وذلك وفق توجيهات الدولة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

علوم الرياضة تحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها يستقبل سفيرة النرويج لمتابعة تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي جامعة بنها 

وأشار "الجيزاوي" إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يحمل فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، لافتا إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يُعد الغاز الطبيعي خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي مثل البنزين، مما يساهم في تقليل النفقات التشغيلية للسيارات، ومن الناحية البيئية فإن الغاز الطبيعي يُعتبر مصدرًا أنظف للطاقة، حيث يُصدر انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مما يساعد في تحسين جودة الهواء والحد من التغير المناخي. 
وأضاف رئيس جامعة بنها  أن التوجه نحو الغاز الطبيعي يُعزز من الاستفادة من الموارد المحلية ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، مما يساهم في تعزيز الأمن الطاقي للدول الذي يُعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

بالأسماء، 297 مسجدا للاعتكاف في القليوبية خلال رمضان

محافظ القليوبية يوجه سيارات المراكز التكنولوجية بالمرور على القرى لإنهاء طلبات التصالح

محافظ القليوبية: تكريم الأم المثالية تقديرا لمسيرة كفاحها وتضحياتها

توفير فرص عمل وإنهاء إجراءات التصالح خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ القليوبية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم، أبرزها بشأن مستشفى هرمل

منها الاعتكاف والتهجد، ما الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان؟

حالة الطقس اليوم، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى في القاهرة 21

منوعات

المزيد

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس الـ 70 (صور)

يهود حريديم يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًّا وعائلته ويقلبون سيارته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، دروس مستفادة من هزيمة المسلمين في موقعة الجسر

منها الاعتكاف والتهجد، ما الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان؟

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بقدوم خير كثير

المزيد
الجريدة الرسمية