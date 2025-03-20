جامعة بنها تبدأ تحويل سياراتها للعمل بالغاز الطبيعي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن بدء الجامعة بتنفيذ خطة تحويل أسطول سياراتها لكي تعمل بالغاز الطبيعي وذلك وفق توجيهات الدولة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي جامعة بنها

وأشار "الجيزاوي" إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يحمل فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، لافتا إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يُعد الغاز الطبيعي خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي مثل البنزين، مما يساهم في تقليل النفقات التشغيلية للسيارات، ومن الناحية البيئية فإن الغاز الطبيعي يُعتبر مصدرًا أنظف للطاقة، حيث يُصدر انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مما يساعد في تحسين جودة الهواء والحد من التغير المناخي.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن التوجه نحو الغاز الطبيعي يُعزز من الاستفادة من الموارد المحلية ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، مما يساهم في تعزيز الأمن الطاقي للدول الذي يُعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.