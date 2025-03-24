جامعة بنها تنظم نموذج محاكاة لمجلس النواب

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها نموذج فعاليات محاكاة مجلس النواب لطلاب الجامعة وذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسقي الأنشطة الطلابية.

جامعة بنها نموذج فعاليات محاكاة مجلس النواب

واستعرض نموذج المحاكاة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتم التعقيب عليها من الوزاراء المختصين، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة لوزراء الزراعة والتضامن والشباب والرياضة والإسكان.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها أن فعاليات محاكاة مجلس النواب تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية والتثقيفية، من أهمها تعزيز الوعي السياسي لدى الطلاب حيث تساعد هذه الفعاليات الطلاب والشباب على فهم دور مجلس النواب في العملية التشريعية والرقابية، مما يعزز إدراكهم لأهمية العمل البرلماني بالإضافة إلى تطوير المهارات القيادية وذلك من خلال المساهمة في إعداد كوادر شبابية قادرة على تقلد المناصب القيادية والتنفيذية في المستقبل.

وأشار الجيزاوي إلى الفعاليات استهدفت أيضا تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب: مثل الخطابة، الثقة بالنفس، والتعبير عن الآراء بشكل فعال وكذلك تشجيع المشاركة المجتمعية من خلال تدريب المشاركين على كيفية المشاركة الفعالة في القضايا المحلية والدولية.

كما تعمل أيضا على عزيز الانتماء الوطني عن طريق غرس روح الولاء والانتماء للوطن من خلال فهم دور المؤسسات الحكومية في تطوير المجتمع.

من ناحية أخرى اختتم المجلس جلسته بتقديم برقية تأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسياسات الدولة المصرية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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