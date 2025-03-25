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رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الفطر

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

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جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شيرين شوقى أمين عام الجامعة،  رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس  جامعة بنها عن سعادته بهذا اللقاء الذي يتجدد كل عيد، وتتجدد معه أواصر الأخوة، مؤكدا أن تبادل التهانى والزيارات فى المناسبات الدينية والقومية بين عنصرى الأمة المصرية يؤكد على التماسك وحدة الصف والترابط وسيادة روح المودة والمحبة والرحمة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

من جانبه أكد وفد الكنيسة على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عيد الفطر المبارك ناصر الجيزاوي

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