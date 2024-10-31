بالأسماء، الإسكان تنزع ملكية أراضٍ في الجيزة لصالح محور كمال عامر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 241، الصادر اليوم في 31 أكتوبر 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1102 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية أراضٍ في الجيزة لتنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر.

وجاء في المادة الأولى لـقرار وزارة الإسكان والمرافق "نزع ملكية أحواض: (الجامع- العشرين- المرابعية- البور واليهودى- كيمان عز الدين- الدلالة قسم أول - رزقة شعبان- بحرى البحيرة- الطويل الفوقانى- الطويل التحتانى- الإشرافية الشرقية- قالوة- الجناين الغربية) بمسطح إجمالي 12845٫94 متر مربع، الواردة بالكشوف المساحية المعدة من مديرية المساحة بالجيزة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2665 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة".

مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) بمحافظة الجيزة

جاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2128 لسنة 2019، باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وعلى كتاب مديرية المساحة بالجيزة رقم (353) المؤرخ 7/7/2024 بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الأحواض، التي تم عرضها ولم يتم الانتهاء من إيداع النماذج الخاصة بها، مكتب الشهر العقاري المختص، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2665 لسنة 2021، وبناء على ما عرضه اللواء أ.ح مهندس رئيس الجهاز المركزى للتعمير للصالح العام.