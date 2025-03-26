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كيف نغتنم ليلة القدر؟ عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

ليلة القدر، فيتو
ليلة القدر، فيتو

بينت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أهمية  ليلة القدر وفضلها العظيم، موضحةً أنها من أعظم النعم التي يمنحها الله لعباده في شهر رمضان المبارك، حيث قال تعالى "ليلة القدر خير من ألف شهر".

كيف نغتنم ليلة القدر؟

قالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حلقة برنامج "فتاوى نسائية"، المذاع على قناة الناس: “النبي ﷺ أخبرنا أن من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، داعيةً المسلمين إلى الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان، خاصةً في الليالي الفردية، حيث تُرجى فيها هذه الليلة المباركة”.

وأضافت أن اغتنام ليلة القدر يكون بإقامة الصلاة في أوقاتها، والإكثار من النوافل، والصدقات، وصلة الرحم، والتقرب إلى الله بالدعاء، مشيرةً إلى أهمية دعاء السيدة عائشة رضي الله عنها الذي أوصاها به النبي ﷺ: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

وأشار إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة العظيمة، والتوجه إلى الله بالإخلاص والاحتساب، سائلةً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

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