ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح مكانتها وأفضل الأعمال بها (فيديو)

ليلة القدر ، أكد الشيخ محمود عويس محمود، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المولى - عز وجل- خص ليلة من ليالي رمضان بمزيد من الأجر والثواب وهي ليلة القدر.

وأشار إلى أن المولى - عز وجل- جعل ثواب العبادة في تلك الليلة خير من ثواب العبادة في ألف شهر.

أفضل الأعمال في ليلة القدر

وأضاف “ عويس” لـ “فيتو” أن ليلة القدر من الليالي العظيمة التي فضلها الله على سائر الليالي في شهر رمضان، لأن هذه الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5].

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن هذه الليلة فيها مزية وخصيصة وهي أن تعمل العمل القليل ويثوب عليها الله تبارك وتعالى الكثير، لافتا إلى أن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له لأنها خير من ألف شهر.

دار الإفتاء المصرية توضح فضل ليلة القدر

ومن جانبها قالت دار الإفتاء المصرية: إن ليلة القدر تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم.

ولفضلها وعظمتها أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3].

وتابعت الدار في فتواها ليست ليلة القدر كما يتصور البعض، ولكن المقصود هو الاجتهاد في العبادة والاستزادة من عمل الخير من صلاة واستغفار وقراءة للقرآن وطلب الرحمة من الله؛ لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها.

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