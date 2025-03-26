الأربعاء 26 مارس 2025
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سياسة

البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكهنة وشعب الكنيسة.

البابا تواضروس: الوفاء هو جوهر الرسالة الروحية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن غاية الوصية هي المحبة من قلب طاهر، وضمير صالح، وإيمان بلا رياء، مشيرًا إلى أن رجل الله يجب أن يسلك بهذه الفضائل في حياته وخدمته، وذلك خلال كلمته في احتفالية اليوبيل الفضي لسيامة القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تفاصيل احتفالية الديوان البطريركي

وأقيمت الاحتفالية بتنظيم من الديوان البطريركي بالتعاون مع الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتضمنت كلمات مؤثرة، وتسابيح قدمها فريق كورال "قلب داود"، إلى جانب عرض فيلم وثائقي بعنوان "من أيام مار مرقس"، يستعرض مسيرة القمص أبرآم إميل وخدمته.

وخلال كلمته، عبّر وكيل البطريركية عن شكره لله على نعمه، وامتنانه لقداسة البابا على مشاركته في الاحتفالية، كما استذكر فضل الآباء الذين تتلمذ على أيديهم وكان لهم تأثير كبير في حياته.

واختتم قداسة البابا تواضروس الاحتفال بتسليط الضوء على قيمة الوفاء، مؤكدًا أن التحلي بالمحبة الصادقة، والتواضع بضمير نقي، والعمل بإيمان صادق دون رياء، هي المبادئ التي ترسم طريق الخدمة الروحية الحقيقية.

وشهد الحفل حضور أساقفة العموم بالإسكندرية، وأعضاء مجمع كهنة الإسكندرية، إلى جانب عدد كبير من أبناء الكنيسة المرقسية والموظفين والعاملين في الديوان البطريركي.

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