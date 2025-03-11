البابا تواضروس: الأصوام الكنسية مصدر للنمو الروحي وبركة في حياة المؤمن

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، يرافقه مجمع كهنة الإيبارشية وأسرهم، وذلك بالمقر البابوي في القاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب نيافة الأنبا دوماديوس عن شكره لقداسة البابا تواضروس الثاني على محبته واستجابته لرغبة مجمع الكهنة في لقاء قداسته لنوال البركة.

النمو الروحي

وتحدث البابا تواضروس إلى الحضور حول الأصوام الكنسية على مدار السنة الطقسية، موضحًا دورها في النمو الروحي والاستفادة منها في الحياة الإيمانية.

كما استمع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى أسئلة الحضور وناقش معهم بعض القضايا الروحية والرعوية.

وفي ختام اللقاء، هنأ قداسة البابا نيافة الأنبا دوماديوس بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لسيامته أسقفًا، وقدم له هدية تذكارية بهذه المناسبة، إلى جانب هدايا تذكارية للآباء وأسرهم.

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