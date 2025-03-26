الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

سكرتير عام محافظة الأقصر يتابع أعمال ملف التصالح بالزينية

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

أجرى أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر جولة تفقدية لمركز ومدينة الزينية، وذلك بمرافقة أحمد أبو عيش رئيس المركز ونائب رئيس المركز وسكرتير عام المركز وذلك للوقوف على آخر المستجدات بملف التصالح، ومتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة سير أعمال مختلف الملفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جولة سكرتير عام الأقصر بمركز الزينية 

 تابع وزيرى سير العمل بالمركز التكنولوجي وما يقدمه من تسهيلات في خدمة المواطنين وسرعة نهو ملف التصالح بالمنظومة ودفع عجلة العمل بالمركز التكنولوجي.

وشدد سكرتير عام محافظة الأقصر على ضرورة إنجاز أعمال ملف التصالح من خلال التيسير على المواطنين والإلتزام بكافة الإجراءات اللازمة لكل جهة معنية. 

وفي سياق متصل تابع رئيس مركز ومدينة الزينية أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقري التابعة لها حيث أسفرت أعمال رفع التراكمات على رفع حوالي 30 طن تقريبًا من التراكمات الترابية ومخلفات القمامة وذلك لظهور الشوارع الرئيسية والفرعية بالمظهر اللائق، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بتركيب كشافات الليد على الشارع الرئيسي الأقصر- العشي وذلك لسهولة الرؤية الليلية وحفاظا على حياة المواطنين من حوادث الطرق. 

وجرى متابعة أعمال لجنة رفع كفاءة الوحدة الصحية بالصعايدة وفقًا لتوجيهات محافظ الأقصر لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال الوحدة الصحية بالصعايدة لتخفيف العبء عن كاهلهم بدلًا من انتقالهم من القرية إلي مستشفي الكرنك الدولي بمدينة الأقصر وغيرها من الوحدات الصحية.

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