رفع 25 طن قمامة وتراكمات خلال حملات نظافة وتجميل بالأقصر

حرص اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، على متابعة أعمال حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة مستوى الزراعات وزيادة المساحات الخضراء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين ورؤساء الأحياء ونوابهم ومسؤولى قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة.

حملات النظافة بالأقصر

وأسفرت الحملات اليوم عن رفع حوالى 25 طن قمامة وتراكمات خلال الوردية الصباحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على البيئة وإظهار المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين بجميع مناطق الأحياء المختلفة حرصا على الصحة العامة.

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