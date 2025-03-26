الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

استرداد 8 آلاف و400 متر مربع أراض زراعية بأرمنت في الأقصر

أثناء الحملة
أثناء الحملة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد أحمد الهواري باسترداد مساحة 8 آلاف و400 متر مربع  أراضي زراعية، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية وغير الصالحة للتقنين.

استرداد الأراضي الزراعية 


كما تم معاينة عدد  1 حالة أراضي أملاك دولة مباني وعدد 1 حالة زراعة مطلوب استردادها وجارى تحرير ما عاد عليه من نفع  لها لتعذر الإزالة (مزروع، مأهول ).
قاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المركز  وحجاج جاد الرب مدير المتابعة، ومحمد إبراهيم مشرف أملاك المركز، ويوسف نصير مدير الأملاك، كما شارك بالحملة رئيس قرية المحاميد، وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية، وحماية أملاك المركز وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة.


جرى تسليم الأرض لرئيس القرية  ومسئول أملاك القرية ومدير أملاك المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتحرير ما عاد عليهم من نفع
وذلك بمشاركة بقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت.

 

 

 

 

 

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الأقصر الأراضى الزراعية حملة التعديات مركز ومدينة ارمنت محافظ الأقصر

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