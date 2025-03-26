الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

اعتماد 1330 مسجدًا و54 ساحة لإقامة صلاة عيد الفطر في الأقصر

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

تابع محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك للعام 1446 هجريا.

صلاة عيد الفطر المبارك في الأقصر 


وأوضح  الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالعمل على توفير الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر تم اعتماد  1330 مسجدا و54 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة.


وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرفة عمليات طوال ايام عيد الفطر المبارك للتعامل مع أي أزمات محتملة والعمل على تذليل أي عقبات، كما تم التنبيه على المفتشين بالمرور على المساجد لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم لكافة الاماكن المخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

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