الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يتابع تقنين أوضاع الصناعات الحرفية

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

ترأس الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الدائمة للمعاونة فى تقنين أوضاع الصناعات القائمة بالمحافظة والمشكلة وفقًا لقرار محافظ الأقصر رقم ٥٥٦ لسنة ٢٠٢٤، وذلك لبحث المعوقات التى تواجه عدد من الصناعات الحرفية بالمحافظة الأقصر، وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بدعم مختلف التجمعات الصناعية الحرفية والمهنية بالمحافظة وعلى رأسها صناعة الألباستر ولمبات الليد والأخشاب وكذلك تقنين أوضاع أصحاب هذه الحرف ومتابعة سير عمل خطط النهوض بهذه الصناعات.

تقنين أوضاع الصناعات القائمة في الأقصر 

وأكد نائب المحافظ أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظرًا لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال. مشيرًا إلى ضرورة إعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات ذات الصلة، وفق مسئوليات محددة، لإحراز النتائج المرجوة، مع مراعاة جانب التسويق لهذه المنتجات من خلال العمل على وجود معارض دائمة لها إلى جانب التوسع في التصدير.

وتناول الاجتماع مناقشة أهمية خلق المزيد من الأسواق لهذه الحرف والصناعات من خلال تكثيف الجهود لرفع كفاءة العمالة المدربة فى كل حرفة وصناعة، الأمر الذي سينعكس على جودة المنتجات، لذلك تم تكليف مسؤول مديرية القوى العاملة لتكثيف التدريب والتأهيل المهني للعاملين في الصناعات الحرفية على أيدى خبراء المجالات المختلفة وكذلك تمت مناقشة سبل تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية لهذه المشروعات فى تقنين أوضاعها، من خلال توفيق أوضاع هذه الصناعات من خلال إصدار رخصة مشروعك وتمويلها من خلال مشروعك او جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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