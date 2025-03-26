الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

رئيس مدينة الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الفطر

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

استقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمقر مكتبه بمجلس مدينة الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الاقباط الكاثوليك بالاقصر والوفد المرافق له، حيث قدموا التهنئة لرئيس المدينة والأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفد قبطي يزور مجلس مدينة الأقصر للتهنئة بعيد الفطر 

وأعرب نيافة الأنبا عمانوئيل والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لرئيس مدينة الأقصر وأهالي مدينة الأقصر الكرام، مؤكدا أن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، عبر الدكتور علي الشرابي عن سعادته بالزيارة متمنيا دوام المودة والمحبة للإخوة المسيحيين، مؤكدا علي توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة تبادل التهنئة خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يعكس ذلك روح الأخوة والمودة التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المصريين جميعًا شركاء في بناء الوطن، ويعملون معًا للنهوض به.

 

 

 

 

 

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