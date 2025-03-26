تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم بالرزيقات في الأقصر (صور)

شهد العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والذي أقامته دار المؤيد لخدمة القرآن الكريم بالرزيقات قبلى بالتعاون مع جمعية نبع العطاء الخيرية بالرياينة.

حفل حفظة القرآن الكريم غرب الأقصر

وأشرف على الحفل الدكتور محمد عطيه الرزيقي ممثل دار المؤيد، وأحمد الدرديري ممثل جمعية نبع العطاء، وقيامهما بإهدائها المصاحف الشريفة وجوائز مالية لتكريم المتسابقين والذين بلغ عددهم 150 متسابقا.

وفى كلمته نقل رئيس مركز ومدينة أرمنت تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لحفظة كتاب الله وهنأهم، وكذا القائمين على الحفل، وذلك بحضور عمد ومشايخ أرمنت وعدد من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف والتربية والتعليم والصحة والتضامن ومختلف القطاعات وجمع كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وخلال الحفل أدى فريق كورال دار المؤيد لخدمة القرآن الكريم فقرات استعراضية وأغاني وطنية وانشاد دينى، حضر الحفل فضيلة الشيخ محمود الطيب مدير عام العلوم الشرعية والعربية ووكيل المنطقة الأزهرية بالأقصر، وفضيلة الشيخ حسين الدهرين مدير إدارة أرمنت الأزهرية، وأحمد غبيش نقيب المعلمين بأرمنت، وشيماء عبد التواب رئيس قرية الرزيقات، والشيخ محمد عبد الباقي رئيس لجنة المصالحات وفض المنازعات بجنوب الصعيد، والشيخ النوبي حساني مدير إدارة أوقاف أرمنت، وعلاء عبد الحفيظ مدير الشباب والرياضة بأرمنت نائبا عن وكيل الوزارة.

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