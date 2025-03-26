الأربعاء 26 مارس 2025
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المحب والزلط !

أغرب رد فعل على الفضيحة الأمنية التى كشفها رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية والمتسبب فيها مايك والتز مستشار الأمن القومى الأمريكي، كان رد فعل الرئيس ترامب شخصيا.. فهو هون من الأمر وبرر هذا الخطأ للرجل حينما قال إنه الخطأ الأول والوحيد منذ أن دخل البيت الأبيض، وأن أحد العاملين معه كان إسم الصحفى الأمريكي مسجلا لديه، وهو الذى أضافه خطأ لمجموعة كبار المسئولين على تطبيق سيجنال..  

 

وقال أيضا أن ما دار في المحادثات المشتركة بين هؤلاء المسئولين لم يتضمن أى أسرار عسكرية بخصوص الضربات الامريكية التى استهدفت مواقع حوثية في عدد من المدن اليمنية، مضيفا أن مستشار الأمن القومى إستفاد من الدرس!

 
وهذا رد فعل غريب لآن ترامب تغافل عن الخطأ الأمني الفادح الذى إرتكبه هؤلاء المسئولون الكبار الذين كان منهم وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي ونائب الرئيس أيضا، إرتكبوا خطأ أمنيا فادحا حينما لجأوا لأحد التطبيقات الإلكترونية ليخاطبوا بعضهم البعض ولم يستخدموا وسائل الاتصالات المؤمنة الموجودة بالقطع في أمريكا مثل كل بلاد العالم حتى البلاد الصغيرة!

 

صدامات والحرب مستمرة!

أرباح وخسائر!


لكن هكذا المحب دوما يبلع الزلط كما يقول المثل المصرى الشهير.. لكن لو لم يكن ترامب محبا لمساعديه لكان رد فعله مختلفا.. أى غضب وثار وأبعد هؤلاء المسئولين عن مناصبهم وإختار غيرهم.. وهذا ما فعله خصوم ترامب الديمقراطيون.. إستثمروا هذا الخطأ الفادح للهجوم في الكونجرس على ترامب وإدارته.. وهذا ما يقوله بقية المثل الشعبى المصرى الشهير وهو: عدوك يتمنى لك الغلط! 

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الرئيس ترامب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز مايك والتز أمريكا الضربات الأمريكية ضد الحوثيين اليمن فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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