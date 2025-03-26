لجنة "التأمين الصحي الشامل" تتفقد مركز طب الأسرة بجامعة القناة (صور)

استقبل الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس، يرافقه والدكتورة هبة عباس مدير مركز طب الأسرة الرئيسى لجنة من الإدارة المركزية لشئون مقدمى خدمة التأمين الصحي الشامل.

أبرز الحضور خلال الزيارة

وضم الوفد كل من الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة والوفد المرافق والدكتور أحمد بركات مدير عام هيئة التأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية





جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل

وشملت الجولة تفقد مركز طب الأسرة الرئيسي بالمستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس، وذلك إيذانًا بتوقيع التعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل وضمان جاهزية المركز لتقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد شامل لمسار المريض داخل المركز

حرصت اللجنة خلال الجولة على متابعة مسار المريض منذ لحظة دخوله المركز وحتى تلقيه الخدمة الصحية، وشملت الزيارة تفقد غرفة الاستقبال والمعالجة: متابعة إجراءات الفحص الأولي وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، وتفقد عيادة الأسنان والتأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وقسم الأشعة وذلك للاطلاع على أحدث تقنيات التشخيص بالأشعة ومدى دقتها.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

بالإضافة إلى تفقد الصيدلية ومراجعة توافر الأدوية الأساسية وضمان صرفها وفق ضوابط التأمين الصحي ومتابعة قسم التثقيف الصحي: تقييم البرامج التوعوية الموجهة للمواطنين حول الوقاية والعلاج، وعيادة طب الأسرة: التأكد من تقديم خدمات الرعاية الأولية بشكل متكامل للمنتفعين، وتفقد غرفة العزل لمتابعة إجراءات مكافحة العدوى وضمان تطبيق بروتوكولات السلامة وكذا تفقد عيادة النساء وعيادة متابعة الحمل: تقييم جودة الخدمات المقدمة لصحة الأم والجنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الهدف من الزيارة

خلال الزيارة أكد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس على أن هذه الجولة تأتي في إطار دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرًا إلى أن المركز يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية لأهالي الاسماعيليه والعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية ومراكز طب الأسرة لضمان خدمات متكاملة، و تقديم رعاية صحية متميزة تواكب تطلعات القيادة السياسية في تطوير القطاع الصحي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة عباس خلال الزيارة أن المركز يقدم خدمات الرعاية الأولية لصحة الأسرة لجميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالى الإسماعيلية وذلك في إطار الحرص على توفير رعاية صحية متكاملة بمعايير جودة عالية، تقدم خدمات طبية شاملة تشمل الكشف المبكر، المتابعة الدورية، والتوعية الصحية، رعاية متخصصة وفق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان أفضل خدمة للمنتفعين، التكامل بين فرق الرعاية الصحية لضمان تجربة علاجية متميزة لكل مريض.



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