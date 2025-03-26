لماذا لا يفعلها رئيس الوزراء؟!

كلما طاف بخاطري مشهد لقاء رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف الذي كان يحرص على لقاء الصحفيين والكتاب بين الحين والآخر تساءلت بيني وبين نفسي: لماذا لا تتكرر مثل هذه الاجتماعات بين الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع قيادات الصحف القومية والمستقلة والمواقع الالكترونية والمفكرين وشباب الصحفيين ومقدمي البرامج..

لتبادل الرؤي حول القضايا الهامة التي يمر بها الوطن.. ونقل نبض الشارع للحكومة وهذا بلا شك؛ يزيد من وعي المصريين بقضاياهم.. فالمرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك بالوطن.



قد يقول قائل إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لا يكف عن عقد المؤتمرات الصحفية وبث رسائل الطمأنة والمكاشفة للرأي العام وهذا صحيح.. لكن شتان بين مؤتمر صحفي من طرف واحد وبين حوار ونقاش وتفاعل بين كافة الأطراف، الحكومة ممثلة في رئيسها، والجمهور ممثلا في قيادات الإعلام والصحافة.



ولعل ما يحدث حولنا وما يحاك بنا هذه الأيام أكثر صعوبة واضطرابا مما كان عليه الحال أيام الدكتور نظيف، وهو ما يجعل لقاء رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين أكثر نفعا وفائدة للبلاد والعباد، وبدلا من أن تتصدى الحكومة للشائعات والأكاذيب التي تستهدف تشويه الوعي وضرب الاستقرار وما أكثرها هذه الأيام تضع الرأي العام برمته في المشهد وتمده بصحيح المعلومات في وقتها..

فتأخر نشر المعلومات يجعلها بلا قيمة، ويجعل تصديقها عند الجمهور بعد بث الشائعة أمرا صعبا خصوصا في زمان صار مثل هذا الجمهور من صناع المحتوى وصارت السوشيال ميديا أكثر تأثيرا من الصحف والمواقع الخبرية والفضائيات.. وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الميديا التقليدية ويجعلها في موقف لا تحسد عليه..

وظنى أن الحكومة مدعوة لتقوية موقف الصحف والمواقع والفضائيات، بأن تختص كلا منها بانفرادات صحفية تستعيد بها مكانتها وتسترد عرشها المفقود، كما أنها مدعوة بتوفير موارد إضافية تسمح لتلك الوسائل الإعلامية بالبقاء على قيد الحياة، وخصوصا الصحف القومية التي تعاني بشدة من تناقص الموارد وضعف التأثير والانتشار!



المعلومة الطازجة الصادقة هي ترياق الإعلام وهي وقوده وقوته المحركة، كما أن التنوع مطلوب حتى لا يعزف عنها الجمهور إذا وجدها تعزف نغمة واحدة ولو بتنويعات متقاربة!



استعادة مصداقية الإعلام والصحافة لدى الجمهور ليس قرارا حكوميا ولا أمرا فوقيا، لكنه إرادة مشتركة بين أصحاب المهنة وأصحاب القرار لو أردنا أن نمنح هذا الإعلام قبلة الحياة.. فلا أحد يكسب بتردى المهنة وتراجعها بل الكل يخسر مع كل يوم يمر دون علاج حقيقي لأزمات الإعلام والصحافة!

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