زكاة الرءوس.. تطهير للنفوس!

إذا وفقك الله لفعل الخيرات فلا تحسب أن نفسك هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، بل اعلم أنك عبد أحبك الله، فلا تفرط في هذه المحبة فينساك.. وها هي أيام العيد تقترب لتحمل معها البشرى والفرحة بقدوم العيد.



وحتى تكتمل فرحتنا فلابد من إدخال السرور على قلب كل فقير ومحتاج، بإخراج زكاة الفطر التي فرضها الله على كل مسلم قادر، تؤدى قبل صلاة عيد الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما أنها تدخل البهجة على الفقراء في يوم العيد. فرضها النبي ﷺ على الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، وأمر أن تُخرج من قوت البلد، مثل التمر أو الأرز أو القمح أو ما يعادله نقدًا حسب الحاجة.



ومن فوائد زكاة الفطر تحقيق التكافل بسد حاجة الفقراء والمساكين، وإحداث التوازن الاجتماعي ومنع الشعور بالحاجة أو الحرمان في يوم العيد وإدخال الفرحة على الفقراء، فزكاة الفطر تضمن أن جميع المسلمين، بغض النظر عن حالتهم المادية، يستطيعون الاحتفال به دون شعور بالنقص أو الحاجة..

وهي تطهير للنفس والمال، إذ تساعد في تطهير النفس من التقصير الذي قد يحدث أثناء الصيام، كما أنها تبارك المال وتزيده بركة، وتعزز شعور الأغنياء بمسؤوليتهم تجاه المجتمع، مما يعزز روح العطاء والإحساس بالآخرين، وهو ما يقوي العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.



مساعدة المحتاجين في تلبية احتياجاتهم الأساسية في بعض المجتمعات، يعتمد الكثير من الفقراء على زكاة الفطر لتوفير قوت يومهم أو شراء احتياجاتهم الأساسية التي يصعب عليهم تأمينها. زكاة الفطر ليست مجرد فريضة دينية، بل هي وسيلة لنشر الرحمة والمودة بين أفراد المجتمع، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وجعل العيد يوم فرح للجميع، غنيهم وفقيرهم.



ومن حكمة الشرع أن فرض زكاة الفطر على كل من يملك قوته وقوت أسرته ليوم العيد وليلته، ليدرب المسلم مهما تكن حالته المادية على العطاء، والبذل تخرج على كل نفس حتى من ولد ليلة العيد ومن ثم سميت بزكاة الرءوس تخرج قبل صلاة العيد ويظل الصيام معلقا بخروجها فإذا تخلف صاحبها عن إخراجها قبل صلاة العيد فلا تجزئ بعد الصلاة وأصبحت مجرد صدقة.. فبادر بإخراجها لتكتمل الغاية من الصيام.. يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون).

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