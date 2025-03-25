الأربعاء 26 مارس 2025
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مياه القليوبية تُكرِّم حفظة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم في حفل إفطار جماعي

شركة مياة القليوبية،فيتو
شركة مياة القليوبية،فيتو

 نظِّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حفل إفطار جماعي للعاملين وأسرهم، تزامنًا مع تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين والعاملين أنفسهم، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدعم القيم الدينية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفين.

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مياه القليوبية، تنظم حفل إفطار جماعي للعاملين وأسرهم

وخلال الفعالية، عبّر  المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية  عن سعادته بتنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أن الشركة لا تقتصر جهودها على تقديم الخدمات المائية فقط، بل تسعى أيضًا إلى دعم موظفيها وأسرهم في مختلف الجوانب الثقافية والدينية، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم يُسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وأخلاقًا.

تضمنت الاحتفالية تلاوات قرآنية من الحفظة المكرمين، كما تم توزيع شهادات التقدير والجوائز عليهم وسط أجواء من الفرح والاعتزاز. واختُتم الحفل بتناول وجبة الإفطار في جو أسري يعكس روح المحبة والتآخي بين العاملين وأسرهم.

وأعرب المكرّمون وأولياء أمورهم عن امتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تترك أثرًا إيجابيًا في نفوسهم، وتحفّزهم على مواصلة العطاء والإبداع في مجالات عملهم وحياتهم.

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