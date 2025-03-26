استعدادات محافظة الفيوم لاستقبال عيد الفطر المبارك

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والقرى، رفعت درجة التأهب إلى الدرجة القصوى استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتم تكثيف التواجد المروري على الطرق الرئيسية والطرق المؤدية للمناطق السياحية والأثرية، ويتم المتابعة الميدانية للاستعدادات من جميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، وسيتم التصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة العيد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات ومديري المظيرياتوالخدمية.

حملات نظافة مستمرة علي الشوارع بالمدن والقري

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، مع التواجد الميداني للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، واليقظة التامة والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

تكثيف الحملات التموينية علي الاسواق

كما وجه محافظ الفيوم، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والشوادر، والمجازر، ومحلات عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، والمنتجات الحيوانية، والدواجن، للتأكد من سلامة وجودة المعروض من هذه المنتجات وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، والمتابعة اليومية لتحقيق انضباط واستقرار الأسعار، وتوافر السلع الأساسية، والمحروقات، واسطوانات البوتاجاز، بالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين، مع استمرار معارض وشوادر بيع السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

رفع الاشغالات من الطرق العامة والفرعية

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة رفع كافة أنواع الإشغالات، وتكثيف الحملات لمنع تكرارها، لتحقيق السيولة المرورية، مع تكثيف الحملات والتواجد المروري على الطرق العامة وفي الميادين، وبالطرق المؤدية للمناطق السياحية والأثرية، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، لتوفير فرق للإنقاذ بمنطقة بحيرة قارون وبحيرتي الريان، حفاظًا على أرواح المترددين على هذه المناطق.

تنسيق الصحة والاسعاف

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الصحة، برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات، والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة لاستقبال الحالات المرضية المفاجئة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة، للتدخل السريع في الحالات الطارئة، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

وأكد المحافظ، علي رفع درجة الاستعداد بقطاعات المرافق "المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز"، علي أن يستمر العمل بكل قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، لسرعة التجاوب الفوري مع أيه أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فورًا، موجهًا مسئولي شركة مياه الشرب بتدبير سيارات مياه، تحسبًا لأي أحداث طارئة، وإخطار سكرتير عام المحافظة بنوبتجيات عمل هذه السيارات، كما وجه رؤساء المدن، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، لتجهيز الساحات التي ستؤدى فيها صلاة العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

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