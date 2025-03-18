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محافظات

إعانات وعلاج على نفقة الدولة في لقاء المحافظ مع المواطنين بالفيوم

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في الفيوم، فيتو

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، وتوفير علاج علي نفقة الدولة لغير القادرين، جاء ذلك أثناء اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المدن وشركات قطاع الأعمال العام.

مساعدات مالية للأسر الأولي بالرعاية

كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية وعينية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.

 

علاج علي نفقة الدولة

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بدراسة حالة أحد الأطفال يعاني من ورم سرطاني، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، مع بحث مدى إمكانية علاجه بالمحافظة بدلًا من السفر إلى القاهرة، كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كارافان لأحد الشباب.

توفير محولات لتوسعات حي دار الرماد

كما طلب من  مدير عام شركة الكهرباء بإعداد مقايسة المحولات اللازمة لتوصيل خدمة الكهرباء لمنطقة التوسعات العمرانية بحي دار الرماد، والتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات في هذا الشأن.

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كما وجه المحافظ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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