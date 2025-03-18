ضمن برنامج احتفالات العيد القومي، محافظ الفيوم يتفقد محطة صرف شكشوك الجديدة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، بعد انهاء أعمالها، استعدادًا لدخولها حيز الخدمة بكامل طاقتها.

جولة المحافظ داخل المحطة

شملت جولة محافظ الفيوم، اقسام محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شكشوك المقامة على مساحة 25 ألف مربع، بطاقة تصميمية 15000متر مكعب/ يوم، بتكلفة 501 مليون جنيه، استعدادًا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت، واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من المهندسة فاطمة عزت المشرف العام على محطات معالجة الصرف الصحي بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات المحطة، وآليات تشغيلها، وطاقتها التصميمية، والمناطق والقرى المستهدفة بالخدمة، مشيرةً إلى أن المحطة تعد إحدى محطات المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحى، والتى تعمل بنطام تحكم إليكتروني متكامل بنظام "الاسكادا"، وبها منظومة للحماية المدنية لمكافحة الحرائق.

خطة للارتقاء بالخدمات في الفيوم

وقال محافظ الفيوم، أن المحطة ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوي الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، ويتم إنشاء وتطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قري ومراكز المحافظة، موجهًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار صيانة معدات المحطات أولًا بأول للحفاظ على كفاءتها.

اقسام محطة صرف شكشوك

يذكر أن مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شكشوك، تشمل غرفة الدخول والمصافي الميكانيكية واليدوية، وأحواض "إزالة الرمال والشحوم، والترسيب الابتدائي، والمعالجة البيولوجية، والتهوية، والترسيب النهائي، والتجفيف، ووحدة إضافة الكلور وحوض وعنبر تلامس وضخ الكلور"، إضافةً لبيارات "الترسيب، والحمأة المعادة والزائدة"، ومحطتي رفع مياه التصافي والحمأة المركزة، ومبانى الخدمات والمرافق "المبنى الإداري، والإدارة الفنية، والورش والمخزن، والمعمل وغرف التحكم، والأمن والحراسة والكهرباء، وعنابر الطلمبات والمولد ونوافخ الهواء، وخزان الوقود، ووحدة مكافحة الحريق".

وتخدم المحطة 54 ألف نسمة بقرى " شكشوك، وأبو عيش، وإلياس، وأبو نعمة، واللواج، والزغيبي، وسليمان، وسعد رحيل، وأحمد سليمان، ومعيوف"، مشيرًا إلى أن المحطة تم انهاء أعمالها بالكامل وجاري أعمال تجارب التشغيل لتدخل الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت، لافتًا أن الطاقة التصميمية للمحطة تستوعب التوسعات المستقبلية حتى عام 2036.

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