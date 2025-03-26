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برنامج مكثف من الأزهر لشرح القراءات للطلاب المكفوفين في المحافظات

صلاة التراويح، فيتو
صلاة التراويح، فيتو
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تنظم الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية برنامجًا مكثفًا لشرح القراءات السبع من طريق الشاطبية للطلاب ذوي الهمم "المكفوفين" في الفترة من ٥ من إبريل وحتى ١٠ من إبريل ٢٠٢٥م بمشيئة الله تعالى في جميع المناطق الأزهرية.

وسيكون الشرح للطلاب المكفوفين في المرحلتين الإعدادية والثانوية، والذي يهدف إلى تمكينهم من فهم وتطبيق مادة القراءات بشكل فعال، حيث تأتي هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الحثيثة للأزهر الشريف لتعزيز فرص التعلم والتمكين للطلاب المكفوفين.

برنامج مكثف لشرح القراءات للطلاب ذوي الهمم "المكفوفين" في المحافظات

وأكدت إدارة شؤون القرآن الكريم أن للدورة أهمية بالغة في مساعدة الطلاب المكفوفين على التغلب على التحديات التي تواجههم في فهم وتطبيق مادة القراءات، حيث تقدم الدورة شرحًا مفصلًا ومكثفًا للمادة، مع التركيز على التطبيق العملي للقراءات القرآنية وكلمات الفرش وقواعد الأصول.

كما يهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب المكفوفين من الوصول إلى الفرص التعليمية والتحقق من إمكاناتهم، وتعزيز ثقة الطلاب في قدراتهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالطلاب المكفوفين خصوصًا بعد أن قدمت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم أحد هؤلاء الطلاب وهو الطالب محمد أحمد حسن لإمامة القبلة في الجامع الأزهر الشريف في صلاتي التراويح والتهجد، كما تأتي بإشرف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفي ظل توجيهات الشيخ أيمن عبد الغني بضرورة الارتقاء بمستوى الطلاب المكفوفين. 

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المعاهد الأزهرية القرآن الكريم شئون القرآن الكريم قطاع المعاهد الأزهرية الجامع الأزهر

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