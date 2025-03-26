وظائف جامعة الأزهر، الأوراق المطلوبة للتعيين للمعيدين الجدد

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التقديم لتعيين المعيدين من خريجي دفعة 2014/2015، موضحةً الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التعيين.

الأوراق المطلوبة للتعيين في جامعة الأزهر

وتشمل المستندات المطلوبة تقديم أصل الطلب المقدم من جامعة الأزهر الشريف عبر الموقع الإلكتروني، إلى جانب شهادة حسن السير والسلوك الصادرة من شؤون الطلبة، بالإضافة إلى إقرار بعدم العمل أو تقديم موافقة جهة العمل في حال كان المتقدم موظفًا.

كما أكدت إدارة الجامعة ضرورة إرفاق صحيفة الحالة الجنائية، وأصل الموافقة على الدراسات العليا (إفادة)، وصورة حديثة من شهادة الميلاد، كذلك يُطلب من الذكور تقديم صورة موقف التجنيد، بالإضافة إلى صورة حديثة من المؤهل العلمي، وبيان تقديرات السنوات الأربع الدراسية.

ويتعين على المتقدمين أيضًا تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب 6 صور شخصية بمقاس 4×6.

ودعت إدارة الجامعة الخريجين الراغبين في التقديم إلى استكمال المستندات المطلوبة في أسرع وقت، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لاستقبال الطلبات، مشيرةً إلى أهمية مراجعة إدارة شؤون الخريجين بالكلية لأي استفسارات تتعلق بالإجراءات.

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