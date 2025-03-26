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حوادث

النيابة تستدعي طالبين بتهمة إلقاء العاب نارية على زملائهم بالهرم

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة استدعاء طالبين اتهمهم مدير مدرسة  بإلقاء ألعاب نارية على زملائهما بمنطقة الهرم. 

كما طلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم في كشف ملابسات واقعة اتهام طالبين بإشعال النيران  مستخدمين الألعاب النارية وإلقائها على زملائهم مما تسبب في مشاجرة بمحيط مدرسة في دائرة قسم شرطة الهرم وذلك من خلال جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان ومناقشة شهود العيان واستجواب المشكو في حقهم  للوقوف على ملابسات الواقعة. 

مدير مدرسة يحرر محضر ضد طالبين بالجيزة 

وكان مدير مدرسة حرر محضرا ضد طالبين بسبب قيامهما بإشعال النيران بالألعاب النارية وإلقائها على زملائهما وتسببهما في نشوب مشاجرة بمنطقة الهرم. 

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقوا بلاغًا من مدير مدرسة يتهم فيه طالبين بإشعال النيران بالألعاب النارية وإلقائها على زملائهما وتسببهما في نشوب مشاجرة داخل المدرسة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

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