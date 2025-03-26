أبرزهم كريم فهمي في “وتقابل حبيب”، نجوم تتصارع عليهم قلوب البطلات في مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان 2025، لطالما كانت المنافسة على قلب رجل واحد من أكثر التيمات الدرامية إثارة، حيث تضيف الصراعات العاطفية بين النساء مزيدًا من التشويق للأحداث.

وشهدت الدراما المصرية في موسم رمضان الحالي أعمالًا جسدت هذا الصراع بقوة، حيث تنافست أكثر من امرأة على حب نفس الرجل، مما أشعل الأجواء داخل المسلسلات، وفيما يلي أبرز النجوم الذين جسدوا شخصيات جعلت النساء يتصارعن للفوز بهم.

كريم فهمي في “وتقابل حبيب”

في مسلسل وتقابل حبيب، جسد كريم فهمي شخصية جعلت ثلاث نساء يتنافسن عليه بشراسة، فبعد وفاة زوجته (ندى موسى)، كانت فرح (بسنت شوقي) تتمنى أن تحظى بقلبه، بينما كانت كاريمان (إنجي كيوان) تكن له مشاعر خاصة أيضًا، ولكن الأمور ازدادت تعقيدًا مع دخول ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى حياته، وهي التي اختارها في الأخير لكي يبادلها الحب.

خالد سليم في مسلسل "وتقابل حبيب"

وفي مسلسل وتقابل حبيب أيضا كان يوسف (خالد سليم) متزوجا من ليل (ياسمين عبد العزيز) ولكنه أيضا تزوج عليها رقية (نيكول سابا) وكان الصراع بينهما حادا خاصة من جهة رقية التي لم تجد أي أزمة في تلفيق قضية سرقة لليل لكي تتخلص من ضرتها.

محمد الشرنوبي في مسلسل “إش إش”

وفي مسلسل إش إش تعشق لبنى (ندى موسى) مختار (محمد الشرنوبي) وكانت تسعى طوال الوقت للزواج منه وتدخل معها على خط المنافسة كذلك إش إش (مي عمر) ولكن بعد ذلك وبعد خداع مختار لإش إش تبدلت الأحوال وعشقت الأخيرة ماجد المصري المتزوج من شادية (هالة صدقي).

عمرو سعد في “سيد الناس”

أما في مسلسل سيد الناس، فكان عمرو سعد الرجل الذي أشعل غيرة النساء من حوله، رغم زواجه من ريم مصطفى، فإن هناك أخريات تحبه وهن إنجي المقدم ومنة فضالي، كما انضمت لهن إنجي كيوان.

مصطفى شعبان في “حكيم باشا”

وفي حكيم باشا، اشتعلت المنافسة بين ثلاث نساء على رجل واحد، فقد تزوج حكيم من غزل (دينا فؤاد)، وصفا (هاجر الشرنوبي)، ولوما (يارا قاسم)، وتشتعل الغيرة أكثر بين غزل ولوما.

أحمد السعدني في “لام شمسية”

وفي مسلسل لام شمسية فإن أحمد السعدني متزوج من نيللي (أمينة خليل) ولكن هناك فتاة أخرى تقاسمها حبه وهي نيهال (ثراء جبيل).

عصام عمر في “نص الشعب اسمه محمد”

وفي مسلسل نص الشعب اسمه محمد هناك ثلاثة نساء حول محمد (عصام عمر) وهن هاجر السراج ودنيا سامي ومايان السيد.

وعادة ما تجذب الدراما القائمة على الصراعات العاطفية الجمهور، حيث تضيف عنصر التشويق وتجعل المشاهدين متحمسين لمعرفة إلى أين ستؤول الأحداث.

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