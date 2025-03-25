تلفيق قضية سرقة، صراع نيكول سابا مع ياسمين عبد العزيز يتواصل في "وتقابل حبيب"

مسلسلات رمضان 2025، لا تزال المؤامرات والمكائد مستمرة بين ليل (ياسمين عبد العزيز) ورقية العسكري (نيكول سابا) في مسلسل (وتقابل حبيب)، فلم تكتف رقية بالاستيلاء على زوجها يوسف والزواج منه، بل واصلت سعيها لتدمير حياة ليل بكل الطرق الممكنة.

فبعدما أن نجحت في إجبارها على الطلاق بإعلان علاقتها بيوسف بطرق ملتوية، قامت رقية بتشويه صورة ليل أمام يوسف، ليبدأ في معاملتها كعدوة ويرفض مساعدتها تمامًا، حتى في أحلك ظروفها، فضلا عن خداع ليل ودفعها لضرب رقية في حدث عائلي أمام الجميع واتخذتها ذريعة وقامت بطرد ليل من منزلها هي وبناتها ثم جاءت هي لتسكن هذا المنزل، وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فقد دبرت لها مكيدة جديدة بإقحامها في قضية سرقة ملفقة، حيث قامت إحدى السيدات، التي تعمل لحساب رقية، بالادعاء بأنها عميلة تحتاج إلى خدمات ليل، ثم منحتها خاتم ألماس كمكافأة على عملها، قبل أن تعود لاتهامها بسرقته، مما أدى إلى القبض على ليل وإيداعها في الحجز.

ومع اقتراب نهاية المسلسل، يتساءل الجمهور، هل ستتمكن ليل من كشف مكائد رقية وتستعيد حياتها، أم ستنجح الأخيرة في تدميرها بالكامل؟

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب تطورات درامية مثيرة، حيث تبدأ الأحداث مع ليل التي تذهب مع الشرطة بعد اتهامها بسرقة خاتم إحدى عميلاتها، والتي تدعى أحلام، وعندما يعلم يوسف بالأمر، يفكر في مساعدتها، إلا أن رقية تمنعه من ذلك، رغم محاولات كاريمان إقناعها بأن ليل تستحق المساعدة، مؤكدة أن هناك خطأً ما في الأمر.

ومع ذلك، تصر رقية على موقفها، ليختار يوسف مجددًا الانصياع لرغبة زوجته، وعلى الجانب الآخر، يؤكد عبد العزيز لـ إجلال أنه من المستحيل أن تكون ليل قد أقدمت على السرقة، ويعتقد أن رقية تقف وراء هذه المكيدة، أما إجلال، فتبقى متشككة بشأن براءة ليل.

في الوقت نفسه، يشعر حازم بالخوف بسبب ما يحدث لشقيقه فارس، الذي يحاول إيجاد حل للأزمة التي وضعه فيها يوسف، وفي سبيل ذلك، يلتقي فارس بأحد عملائه، ويتفق معه على تقديم سيارات مقابل مبلغ مالي يساعده على تجاوز هذه المحنة كما أن فارس ينوي بيع سيارته.

وفي قسم الشرطة، تحاول ليل إقناع الضابط ببراءتها، مطالبة بمواجهة أحلام لكشف الحقيقة، وعندما تحضر أحلام، تصر على اتهام ليل، زاعمة أن ما تفعله الأخيرة ليس سوى محاولة يائسة لنفي التهمة عنها، وبناءً على ذلك، يتم احتجاز ليل، بينما تحاول فرح مساعدتها عبر الاتصال بـ فارس، لكنه لم يكن متاحًا، فتركت له رسالة صوتية.

ثم تتوجه إلى بنات ليل في محاولة لنقلهن إلى منزل والدتها، إلا أن إجلال تمنعها من ذلك، مما يثير غضب فرح بشدة.

ويذهب فارس إلى قسم الشرطة لرؤية ليل، حيث يحاول فارس طمأنتها، ويسعى لإقناع الضابط بالسماح لها بالمبيت في المكتب بدلًا من الحجز، لكنه يفشل، مما يجبر ليل على قضاء الليلة في الحجز.

من ناحية أخرى، يبذل فارس وحازم جهدًا لإيجاد حل لأزمة ليل، حتى يتذكر صديق فارس أن هناك شخصية يعرفها فارس قد تكون قادرة على مساعدتهم، وبالفعل، يتواصل فارس مع هذا الشخص الذي يدعى يوسف الغول، ليكتشف أنه يعرف أحلام.

وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يعود يوسف إلى المنزل، ليجد رقية تتحدث مع كاريمان، وتكشف بشكل غير مباشر أنها كانت وراء ما حدث لـ ليل. وهنا، يشعر يوسف بصدمة كبيرة.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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