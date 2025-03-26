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خارج الحدود

غارات أمريكية على أهداف عسكرية حوثية في صعدة

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على الحوثيين، فيتو

شنت المقاتلات الأمريكية، اليوم الأربعاء، 5 غارات على أهداف عسكرية للحوثي في مديرية سحار غربي مدينة صعدة مركز المحافظة الرئيسي، بحسب وسائل إعلام حوثية.

وذكرت مصادر عسكرية  أن مديرية سحار، تحتضن بين سلاسلها الجبلية الشاهقة، مخابئ ومخازن عسكرية، تعتمد عليها جماعة الحوثي في تعزيز جبهاتها، وتنفيذ عملياتها العسكرية.

وقالت المصادر إن "المقاتلات الأمريكية كثفت، مؤخرًا هجماتها على معاقل الحوثيين العسكرية في محافظة صعدة، شملت أجزاء واسعة من المحافظة، عبر سلسلة من الغارات الجوية، توزعت على عدد من الأهداف المختلفة".

وبحسب المصادر، فإن الضربات الأمريكية الأخيرة كانت دقيقة للغاية، وحققت أهدافًا عالية المخاطر، إذ تركزت الضربات على استهداف أهداف مباشرة في مواقع جديدة، لم يسبق استهدافها من قبل، جرى فيها استخدام قنابل صاروخية فائقة الدقة والقوة.

وأشارت المصادر إلى أن "محافظة صعدة بجبالها الإستراتيجية المعقدة، والوعرة، والشاهقة، والمترابطة فيما بينها، ومواقعها الحاكمة، حولتها جماعة الحوثي إلى مناطق عسكرية محظورة"، متابعة: "ما جعلها مركزًا رئيسًا للحوثيين لإدارة حروبهم، وإخفاء الأسلحة والمعدات النوعية، ومقار سكنية آمنة لكبار قياداتهم العسكرية، والعناصر الأجنبية، وتنفيذ عملياتهم داخل وخارج الحدود اليمنية".

وكان إعلام الحوثي، قد ذكر الاثنين، أن إحدى الغارات الأمريكية استهدفت منشأة طبية مختصة في رعاية وعلاج مرضى السرطان في مدينة الحسين الطبية في صعدة.

وفي رد غير مباشر، أوضحت السفارة الأمريكية لدى اليمن في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن العملية العسكرية الحالية التي تنفذها في اليمن "ضد الحوثيين تهدف إلى استهداف الحوثيين وقدراتهم العسكرية فقط، وليس المدنيين في مناطق سيطرة حكمهم ".

وقالت: "تقف الولايات المتحدة، بقوة إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته نحو السلام والازدهار".

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