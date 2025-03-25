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رياضة

أول تصريح لمدرب سيراليون عقب الهزيمة أمام منتخب مصر

موسى كالون، فيتو
موسى كالون، فيتو

منتخب مصر، صرح موسى كالون المدير الفني لفريق سيراليون، أنه  تولي المهمة منذ اسبوعين فقط.

وقال كالون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي:"  المباراة أمام منتخب مصر  كانت صعبة وكنت أتطلع لتقديم أداء أفضل، ولكن حتى لو خرجنا من التصفيات فنحن نطمح لتطوير أداء الفريق في المستقبل.

وتابع: كان أمامنا ٧٢ فقط قبل المباراة واغلب قوام الفريق من الشباب قليلي الخبرة وهو ما رجح كفة منتخب مصر مصر الذي يمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرة فكانت لهم السيطرة الاستحواذ أغلب فترات المباراة.

وأوضح: المجموعة كانت صعبة وفخور بفريقي، نظرا لتلقيه هدف واحد أمام منتخب كبير المنتخب المصري.

واتم: منتخب مصر قدم مباراة طيبة ولكننا لا نستطيع أن نحدد ألان من المنتخب الأوفر حظا انتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم

 

وفاز منتخب مصر على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع  بينهم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45. 

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عغن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. 

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:  محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير- أحمد عيد- خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته- نبيل دونجا- محمود صابر- مصطفى فتحي - أسامة فيصل

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