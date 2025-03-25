مجموعة مصر، إثيوبيا تسحق جيبوتي 6-1 في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر، فاز منتخب إثيويبا على جيبوتي بستة أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا في مجموعة منتخب مصر.

الفوز الكبير لإثيوبيا على نظيره الجيبوتي، رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تتذيل جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.



وسجل أبو بكر نصير هاتريك لصالح إثيوبيا، في الدقائق 34 و37 و58، كما أحرز بيريكيت ديستا هاتريك آخر بالدقائق 19 و52 و70.

فيما سجل صموئيل أكينبينو هدف منتخب جيبوتي الوحيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، وذلك قبل مباراته أمام سيراليون، على إستاد القاهرة الدولي.

ومن جهة أخرى استعرض محمد صلاح وأحمد سيد زيزو، نجمي منتخب مصر، مهاراتهم، خلال مران الفراعنة استعدادا لمواجهة سيراليون الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، استعداداته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المحدد لها مساء الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات.

خاض منتخب مصر مرانه الأخير على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، وحضر جزء منه مندوبو وسائل الإعلام من الصحف والقنوات الفضائية

بدأ المران بتدريبات الجري والإحماء ثم تلاها تدريبات ترفيهية بالكرة وتم تحصيص فقرة للتسديد على المرمى.

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها اليوم الثلاثاء بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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