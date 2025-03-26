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رياضة

إبراهيم حسن يكشف خطة المنتخب مصر لشهر يونيو ويوجه الشكر لـ أبو ريدة

إبراهيم حسن مدير
إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن المنتخب يجهز لمعسكر شهر يونيو المقبل والذي سيخوض فيه الفريق مباراة ودية أو اثنين جارٍ التنسيق لهما بالتشاور مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

 

إبراهيم حسن يشكر أبو ريدة

ووجه ابراهيم حسن الشكر لهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على المجهودات المبذولة وتسهيل مهمة المنتخب خلال معسكر شهر مارس الجاري والتي بدأت بتوفير الطائرة الخاصة، إلى جانب مصاحبته للمنتخب في سفرية المغرب لمواجهة إثيوبيا ثم العودة لمواجهة سيراليون وإصراره على التواجد الدائم في معسكر المنتخب ومرافقة الفريق، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على المنتخب بالكامل.

منتخب مصر يتخطى سيراليون بهدف

وفاز منتخب مصر على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع  بينهم مساء أمس الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم .

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن منتخب سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 اجندة يونيو

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