الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

بن زايد وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

ترامب وبن زايد، فيتو
ترامب وبن زايد، فيتو

بحث محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

 

تعزيز العلاقات في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة

 كما بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي العمل على تعزيز العلاقات في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الممتدة التي تجمع البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى نتائج الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني إلى الولايات المتحدة مؤخرًا والتي شهدت إعلان اتفاقات وشراكات مهمة بين البلدين خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والطاقة وما لهذه الاتفاقات والشراكات من نتائج إيجابية على مستقبل العلاقات الثنائية.

 

التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة

واستعرض الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق شدد محمد بن زايد آل نهيان على أهمية إتاحة المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب في القطاع، ودعم مسار "حل الدولتين" باعتباره أساسًا لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة، ما يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها وشعوبها.

وأكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للبلدين ويدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم، وذلك انطلاقا من نهج الدولة الثابت تجاه دعم التعاون والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين إلى الأمام بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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محمد بن زايد الإمارات ترامب قطاع غزة الشرق الأوسط غزة

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