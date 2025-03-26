تصفيات كأس العالم، جزر القمر يواصل مطاردة غانا بالفوز على تشاد

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب جزر القمر على نظيره تشاد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحرز منتخب جزر القمر هدفه في الدقيقة 24 عن طريق رفيقي سعيد، في شوط أول شهد سيطرة كاملة من أصحاب الأرض جزر القمر.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة أصحاب الأرض منتخب جزر القمر وشنوا أكثر من هجمة، إلا أن جميعها لم ترتق لمرحلة الخطورة، لينتهي اللقاء بفوز جزر القمر بهدف نظيف.

ويلعب منتخبا جزر القمر وتشاد ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم، التي تضم إلى جانبهما كلًّا من غانا ومدغشقر ومالي وإفريقيا الوسطى.

ترتيب جزر القمر وتشاد في تصفيات كأس العالم

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب جزر القمر إلى 12 نقطة في المركز الثاني، خلف غانا المتصدر بـ 15 نقطة، بينما يتذيل منتخب تشاد المجموعة بدون أي نقاط.

غانا يعزز صدارته للمجموعة بثلاثية في شباك مدغشقر

وضمن نفس المجموعة، فاز منتخب غانا على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

بهذه النتيجة يعزز منتخب غانا صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي منتخب مدغشقر في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويلعب منتخبات غانا ومدغشقر بمجموعة تضم كلًّا من: غانا، مدغشقر، جزر القمر، مالي، أفريقيا الوسطى، تشاد.

إفريقيا الوسطى يتعادل مع مالي سلبيا

وفي نفس المجموعة تعادل منتخب مالي مع نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى، سلبيًّا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مالي للنقطة 9 في المركز الرابع، كما رفع منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى رصيده للنقطة 5 في المركز الخامس.

السودان يتعثر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم

وفي مباراة أخرى، تعادل السودان مع جنوب السودان بهدف لمثله، مما أدى إلى تعثره عن صدارة المجموعة خلال تصفيات كأس العالم 2026.

ويعتبر هذا التعادل خسارة معنوية للسودان، حيث كان يهدف إلى تحقيق الفوز لضمان صدارته للمجموعة.

في الوقت الحالي، يحل السودان بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما تصدر الكونغو الديمقراطية المجموعة. ويظل السودان بحاجة إلى الفوز في مبارياته المتبقية لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم.

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