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رياضة

جزر القمر يسقط أمام مالي بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مالي، فيتو
منتخب مالي، فيتو

تلقى منتخب جزر القمر الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام مالي في تصفيات كأس العالم في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية.

 

أحرز ثلاثية منتخب مالي كلا من نيني دورجيليس بالدقيقة 20 وكاموري دومبيا بالدقيقتين 55 و63.

 

وبهذه النتيجة رفع منتخب مالي رصيده إلي النقطة الثامنة بالمركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة التاسعة لتصفيات المونديال فيما توقف رصيد جزر القمر عند 9 نقاط بالمركز الثالث.

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر في وقت سابق اختيار سيد مراد عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، والمحاضر بالاتحاد الأفريقي، مراقبا للحكام في مباراة جزر القمر ومالي بالمجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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