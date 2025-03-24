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رياضة

تصفيات كأس العالم، أفريقيا الوسطى يتعادل مع مالي سلبيا

مالي
مالي

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب مالي مع نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى، سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخباا مالي وأفريقيا الوسطى بمجموعة تضم كلا من: غانا، مدغشقر، جزر القمر، مالي، أفريقيا الوسطى، تشاد. 

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مالي للنقطة 9 في المركز الثالث، كما رفع منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى رصيده للنقطة 5 في المركز الخامس.

تشكيل مالي ضد أفريقيا الوسطى 

مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء غدا الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء غد الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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مالي تصفيات كأس العالم كاس العالم 2026 أفريقيا الوسطى جمهورية افريقيا الوسطي منتخب مالي

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