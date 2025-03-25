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رياضة

أبرزها مصر وسيراليون، مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا وأوروبا وآسيا ويأتي على رأسها مباراة منتخب مصر ضد سيراليون.

 

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

- اليابان ضد السعودية الساعة 12:35- beIN Sports HD 1.
- الصين ضد أستراليا الساعة 13:00- beIN Sports HD 3.
- كوريا الجنوبية ضد الأردن الساعة 13:00- beIN Sports HD 2.
- إندونيسيا ضد البحرين الساعة 15:45- beIN Sports HD 2.
- قيرغيزستان ضد قطر الساعة 15:45.
- إيران ضد أوزبكستان الساعة 18:00- beIN Sports HD 2.
- الكويت ضد عمان الساعة 20:15- beIN Sports HD 2.
- فلسطين ضد العراق الساعة 20:15- beIN Sports HD 1.
- كوريا الشمالية ضد الإمارات الساعة 20:15- beIN Sports HD 3.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

- بوتسوانا ضد الصومال الساعة 15:00.
- أنجولا ضد الرأس الأخضر الساعة 18:00.
- بنين ضد جنوب إفريقيا الساعة 18:00.
- رواندا ضد ليسوثو الساعة 18:00.
- نيجيريا ضد زمبابوي الساعة 18:00.
- أوغندا ضد غينيا الساعة 18:00.
- بوروندي ضد السيشيل الساعة 21:00.
- السودان ضد جنوب السودان الساعة 21:00- SSC HD2.
- مصر ضد سيراليون الساعة 21:00- SSC HD1.
- الكاميرون ضد ليبيا الساعة 21:00 - SSC HD1 Extra.
- السينغال ضد توجو الساعة 23:00.
- موريتانيا ضد جمهورية الكونغو الساعة 23:00.
- جزر القمر ضد تشاد الساعة 23:00.
- الجزائر ضد موزمبيق الساعة 23:00 - SSC HD1.
- المغرب ضد تنزانيا الساعة 23:30- Arriyadia 3.

 

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

- مولدوفا ضد إستونيا الساعة 19:00- beIN Sports HD 1.
- جبل طارق ضد التشيك الساعة 21:45 - beIN Sports HD 6.
- الجبل الأسود ضد جزر فاروه الساعة 21:45 - beIN Sports HD 8.
- ليشتنشتاين ضد كازاخستان الساعة 21:45- beIN Sports HD 5.
- مقدونيا الشمالية ضد ويلز الساعة 21:45 - beIN Sports HD 4.

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